Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν αινιγματικός στις δηλώσεις του μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό. Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» τόνισε ότι παρά το rotation που έκαναν οι «πράσινοι» θα μπορούσε να νικήσει τους Αγρινιώτες, αλλά τελικά έμεινε στο 0-0.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Το είχαμε στο μυαλό ότι θα κάναμε αρκετές αλλαγές αλλά ακόμη και με αυτή την 11άδα η ομάδα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού δημιούργησε αρκετές ξεκάθαρες ευκαιρίες για να μπορέσει να κερδίσει.

Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, είναι κάτι που το θέλαμε πολύ, είμαι απογοητευμένος όχι μόνο για αυτό αλλά με πολλά πράγματα αλλά δεν ήθελα να πω παραπάνω γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα αλλάξει την έκβαση του αγώνα»

Για την επιστροφή του Τσιριβέγια: «Είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής για εμάς, έδειξε πολύ διάθεση και μόνο θετικό είναι αυτό για το μέλλον».

Για το παιχνίδι με την Μπέτις: «Ελπίζω ότι θα τα πάμε καλά, ότι θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και θα μπορέσουμε να δώσουμε μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά στους φιλάθλους μας», κατέληξε ο Μπενίτεθ.

Αναστασίου: «Κρίμα γιατί κάναμε μεγάλη προσπάθεια…»

«Είναι δύσκολο να πεις ότι θα πάρεις 0-0 στην Λεωφόρο από αυτόν τον Παναθηναϊκό. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια το θέλαμε αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν βάζουμε γκολ με τις μεγάλες ομάδες δεν έχεις πολλές ευκαιρίες.

Κρίμα γιατί κάναμε μεγάλη προσπάθεια, αλλά σε πολλά παιχνίδια φέτος πληρώνουμε ότι δεν έχουμε καθαρό μυαλό και στην σωστή επιλογή πολλές φορές. Αν δεν βάζεις γκολ δεν μπορείς να αναμένεις πολλά πράματα», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής του Παναιτωλικού.