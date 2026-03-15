Ματσάρα με σασπένς αλλά χωρίς γκολ στη Λεωφόρο (0-0)

Ο Ράφα Μπενίτεθ «θυσίασε» τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» εν όψει της ρεβάνς με τη Μπέτις και ξεκούρασε τους πιο πολλούς παίκτες, δίνοντας χρόνο σε αναπληρωματικούς, μέχρι και στον ξεχασμένο Τόνι Βιλένα. Ο Παναθηναϊκός σπατάλησε το πρώτο ημίχρονο χωρίς να έχει συνοχή, ενώ στο δεύτερο είχε τις ευκαιρίες για να πάρει τους τρεις βαθμούς και να συνεχίσει το σερί του.

Ο Παναιτωλικός εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και είχε τις δικές του στιγμές για να πάρει το διπλό, εξίσου σημαντικές με τον αντίπαλο του. Ο Γιάννης Αναστασίου το μόνο παράπονο που θα έχει από τους ποδοσφαιριστές του, αφορά τις τελικές προσπάθειες, αφού όλα τα υπόλοιπα τα έκαναν σωστά.

Το τελικό 0-0 δεν αδικεί κανέναν και ίσως να είναι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Ο «πράσινος» οργανισμός σκέφτεται ήδη τη ρεβάνς της Ανδαλουσίας και έκλεισε την παρένθεση του πρωταθλήματος και η ομάδα του Αγρινίου θα επιστρέψει στη βάση της ικανοποιημένη.

Πάντως, ο Παναθηναϊκός έχασε μία μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει τη διαφορά του από την κορυφή στους εννιά βαθμούς και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στα Play Offs 1-4. Όπως την τρίτη θέση και ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά ο Μπενίτεθ επέλεξε ξεκάθαρα να δώσει βαρύτητα στο Europa League και αγνόησε πλήρως το πρωτάθλημα.

View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Ο Παναθηναϊκός με το εκτεταμένο ροτέισον του Μπενίτεθ δεν είχε καμία συνοχή και ο Παναιτωλικός άργησε να το αντιληφθεί. Διότι μετά το μισάωρο λεπτό άρχισε να ψάχνει την αντεπίθεση… Στο 39′ ο Εστέμπαν πάσαρε κάθετα στον Αγκίρε που μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, όμως το σουτ βρήκε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Ματσάν κινήθηκε από αριστερά και σούταρε, με τη μπάλα να περνάει μόλις άουτ.

Οι αντεπιθέσεις των φιλοξενούμενων συνέχισαν να είναι… θανατηφόρες. Στο 51′ ο Ρόσα πάσαρε κάθετα στον Ματσάν, αυτός σταμάτησε και γύρισε στον επερχόμενο Εστέμπαν που πλάσαρε, όμως ο Κότσαρης μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη στο 56′, όταν ο Τζούρισιτς βρήκε τον Παντελίδη, αυτός πέρασε τον Αποστολόπουλο και πλάσαρε, αλλά αδύναμα και μπλόκαρε εύκολα ο Κουτσερένκο.

Στο 67′ ο Ζαρουρί σέντραρε από αριστερά, ο Σβιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά και ο Κουτσερένκο απέκρουσε εντυπωσιακά. Στο 70′ ο Ρόσα πάσαρε στο τρέξιμο του Λομπάτο, αυτός σούταρε δυνατά από πλάγια θέση και ο Κότσαρης απέκρουσε εντυπωσιακά. Ο Σισοκό σέντραρε στο 73′ και στο δεύτερο δοκάρι ο Τζούρισιτς έπιασε μια ψηλοκρεμαστή κεφαλιά που ο Κουτσερένκο απέκρουσε δύσκολα.

Η κορυφαία ευκαιρία του Παναθηναϊκό χάθηκε στο 80′. Ο Γιάγκουισιτς γύρισε τη μπάλα από δεξιά, ο Τσιριβέγια στο ύψος του πέναλτι πάσαρε στον αμαρκάριστο Βιλένα, αλλά αυτός πλάσαρε πάνω στον Κουτσερένκο. Στο 88′ ο Ζαρουρί σέντραρε από αριστερά, ο Σισοκό στο δεύτερο δοκάρι έκανε την παράλληλη πάσα και ο Βιλένα έστειλε τη μπάλα πάνω στον Κουτσερένκο.

Αλλά στο 93′ ο Παναιτωλικός έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία για να φύγει νικητής από το «Απόστολος Νικολαΐδης», αφού οι Μίχαλακ και Γκαρσία δεν μπόρεσαν να σκοράρουν εξ’ επαφής και ο Κότσαρης τους νίκησε με διπλή απόκρουση!

Ο MVP: Ο Εστέμπαν. Με πολλή ενέργεια, με ένταση και με συνεχόμενα τρεξίματα, όχι μόνο αμύνθηκε, αλλά απείλησε πολύ την άμυνα του Παναθηναϊκού.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Η επιμονή του Μπενίτεθ στον Σισοκό δεν δικαιολογείται, αφού ο Γάλλος μέσος δεν είναι σε καλή κατάσταση και ειδικά ως δεξιός μπακ-χαφ, άφησε μεγάλα κενά στην άμυνα του Παναθηναϊκού.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σταύρος Τσιμεντερίδης προκάλεσε διαμαρτυρίες με τις υποδείξεις του στις δύο ομάδες. Προσπάθησε να αφήσει τα μαρκαρίσματα και το τέμπο, δεν σφύριζε συχνά και αυτό ήταν υπέρ του. Έκανε λάθη σε κόρνερ που έπρεπε να δώσει στον Παναθηναϊκό. Είχε δύσκολες φάσεις στις δύο περιοχές, όμως δεν σφύριξε κάτι και ο VAR τον δικαίωσε.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κωνσταντίνος Κατοίκος δεν παρενέβη καθόλου για να διορθώσει τον Τσιμεντερίδη σε κάποια από τις αποφάσεις του.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Χάβι Ερνάντεθ, Παντελίδης (63′ Τσιριβέγια), Κοντούρης (77′ Βιλένα), Σισοκό, Ζαρουρί, Τζούριτσιτς (77′ Σιώπης), Σφιντέρσκι (82′ Πάντοβιτς), Αντίνο (63′ Γιάγκουσιτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Ματσάν (90′ Μίχαλακ), Εστέμπαν (78′ Σατσιάς), Λομπάτο (69′ Γκαρσία), Αγκίρε (69′ Άλεξιτς), Ρόσα (78′ Μπρέγκου).