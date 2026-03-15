Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 103-78: «Πράσινη» κυριαρχία μετά το +17 της «Ένωσης» (vid)

Ο Παναθηναϊκός παρά το γεγονός πως ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ στην πρώτη περίοδο (18-31), κατάφερε να ξυπνήσει και όντας κυρίαρχος στα τρία επόμενα δεκάλεπτα διέλυσε την Ένωση με 103-78 στο ΟΑΚΑ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι πράσινοι με 37 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και κορυφαίο τον Κέντρικ Ναν που πέτυχε τους 19 από αυτούς, έχοντας συνολικά 28, κατάφεραν να αλλάξουν την ροή του παιχνιδιού και να σβήσουν το μεγάλο προβάδισμα της Ένωσης στο πρώτο δεκάλεπτο.

Πλέον ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο πολύ σημαντικό ματς που έχει για τη Euroleague απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο ΟΑΚΑ την ερχόμενη εβδομάδα (20/3, 21.15).

Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και προηγήθηκε με 5-9 του Παναθηναϊκού και τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου ο οποίος είχε 5 πόντους στο ξεκίνημα. Ο Ραγκαβόπουλος με τρίποντο και φάουλ έκανε το 11-9 στο 5’. Ο Τολιόπουλος με ωραία κίνηση έκανε το 16-16 στο 7’. Ο Λεκαβίτσιους με καλάθι από κοντά έκανε το 16-20 στο 8’. Ο Μπάρτλεϊ με 8 συνεχόμενους πόντους έκανε το 18-28 για την ΑΕΚ. Η πρώτη περίοδος έκλεισε με την ΑΕΚ μπροστά με +13 και σκορ 18-31.Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Νάναλι με τρίποντο έδωσε αέρα +14 και σκορ 20-34 στην ΑΕΚ στο 11’. Ο Πετσάρσκι με τρίποντο έκανε το 23-40 για την Ένωση στο 13’με την ΑΕΚ να έχει 7/9 τρίποντα σε εκείνο το σημείο. Ο Ναν με τέσσερις συνεχόμενες βολές μείωσε σε 29-42 για τον Παναθηναϊκό στο 14’.

Ο Ναν με τρίποντο μείωσε σε -8 και σκορ 34-42 στο 15’. Ο Ναν με συνεχόμενους πόντους γύρισε το ματς για τους πράσινους και τους έδωσε προβάδισμα με +3 και σκορ 53-50 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 55-52 και τον Κέντρικ Ναν να έχει 19 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με τους Ναν και Γκραντ να σκοράρουν και τους πράσινους να προηγούνται με 59-54 στο 23’. Ο Φαρίντ με καλάθι και φάουλ έδωσε αέρα +9 στον Παναθηναϊκό και σκορ 54-45 στο 24’. Ο Γκραντ με τρίποντο έκανε το 67-55 για τους πράσινους στο 25’. Ο Πετσάρσκι με καλάθι και φάουλ μείωσε σε 70-60 για την ΑΕΚ στο 26’.

Ο Χέιζ- Ντέιβις με τρίποντο έκανε το 75-62 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σλούκας με 2/2 βολές έδωσε προβάδισμα +17 στον Παναθηναϊκό και σκορ 79-62 στο 29’. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τους πράσινους μπροστά στο σκορ με 79-67 με τον Πετσάρσκι να σκοράρει το τελευταίο καλάθι του δεκαλέπτου.

Το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ήταν το ίδιο… έργο με το προηγούμενο με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 83-69 στο 33’. Ο Ναν με καλάθι και φάουλ έκανε το 86-69 φτάνοντας τους 26 πόντους στο 34’. Ο Μήτογλου έκανε το 88-72 στο 35’. Ο Φαρίντ από κοντά έκανε το 95-74 στο 37’. Το ματς ολοκληρώθηκε με τους πράσινους να επικρατούν με 103-78.

Τα δεκάλεπτα: 18-31, 55-52, 79-67, 103-78

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Χολμς, Χέιζ-Ντέιβις 11 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 6 (1), Γκραντ 10 (2), Τολιόπουλος 7 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 8 (2/5 τρίποντα), Όσμαν 8 (4 ριμπάουντ), Σλούκας 9 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Ναν 28 (8/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Φαρίντ 8 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 8 (5 ριμπάουντ)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 12 (1/1 δίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο), Φίζελ 5 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λεκαβίτσιους 11 (0/3 τρίποντα), Μπάρτλεϊ 14 (3/7 τρίποντα, 3 λάθη), Χαραλαμπίδης 6 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σκορδιλης, Κατσίβελης 6 (0/4 τρίποντα), Φλιώνης 3 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Πετσάρσκι 14 (1/1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Κουζμίνσκας, Νάναλι 7 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ)