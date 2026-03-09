Τι λένε στο εξωτερικό για τον Αταμάν και τις συνεχόμενες ήττες στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε νέα ήττα-σοκ από τον Ηρακλή αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη με 76-74 και ουσιαστικά θα παλέψει για την 2η θέση της βαθμολογίας στη Stoiximan GBL με την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα. Ο Εργκίν Αταμάν είδε την ομάδα του να κερδίζει με μεγάλη διαφορά τον Γηραιό, όμως να παθαίνει ολικό «μπλακ άουτ» και να δίνει τη δυνατότητα στον Ηρακλή να πάρει τη μεγαλύτερη νίκη του φέτος.

Οι πράσινοι συνεχίζουν να χάνουν το ένα παιχνίδι μετά το άλλο, τόσο στη Euroleague, όσο και στην Ελλάδα και η εσωστρέφεια και η γκρίνια ολοένα και μεγαλώνει, με δημοσιεύματα στο εξωτερικό να αναφέρονται τόσο στον Εργκίν Αταμάν, αλλά και στη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο εδώ και πάνω από δύο μήνες.

Συγκεκριμένα, στην πορεία του Παναθηναϊκού στη φετινή Euroleague αναφέρθηκε ο αναλυτής, Ρίτις Βισνιάουσκας στο Basketnews, σχολιάζοντας τόσο τη δυναμική του ρόστερ όσο και τις πρόσφατες ήττες που έχουν φέρει την ομάδα σε δύσκολη θέση.

Τι αναφέρουν στη Λιθουανία για τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν:

Ο Λιθουανός αναλυτής υποστήριξε ότι, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, το ταβάνι της ομάδας παραμένει πολύ υψηλό: «Με αυτό το γκρουπ παικτών και αυτόν τον προπονητή, δεν θα εκπλησσόμουν αν τερμάτιζαν, ας πούμε, 10οι, κέρδιζαν το play-in, κέρδιζαν μια σειρά πλέι-οφ και μετά έφταναν στο Final Four. Αυτό δεν θα με εξέπληττε καθόλου».

Ωστόσο τόνισε ότι ορισμένες πρόσφατες ήττες δημιουργούν προβληματισμό: «Μια τέτοια ήττα από την Παρί αφήνει απλώς μια κακή γεύση. Μπορώ να αποδεχτώ την ήττα από τη Φενέρ σε ένα πραγματικά κλειστό παιχνίδι, με τον Μπόλντγουιν να βάζει ένα τρελό νικητήριο σουτ και τον Μπιμπέροβιτς να κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς χάνεις τέτοια σημαντικά παιχνίδια από την Παρτιζάν ή από την Παρί σε αυτό το σημείο της σεζόν».

«Ξέραμε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να είναι λίγο χαλαρή στο πρώτο μέρος της κανονικής περιόδου, αλλά όταν τα παιχνίδια έχουν σημασία, θα κάνει το κάτι παραπάνω και θα κερδίσει αυτά που πρέπει. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν κάποιες “κόκκινες σημαίες” και βρίσκονται σε μια επικίνδυνη κατάσταση».

Παρά την εικόνα αυτή, ο ίδιος εξακολουθεί να θεωρεί ότι το αγωνιστικό δυναμικό της ομάδας είναι από τα κορυφαία στη διοργάνωση: «Αν κρίνεις αυτή την ομάδα με βάση την πραγματική ισχύ του ρόστερ, είναι στο top-2 των power rankings. Δεν μπορείς να πεις ότι ο προπονητής είναι το πρόβλημα όταν ήρθε, έφερε παίκτες και κατέκτησε τον τίτλο στην πρώτη του χρονιά. Δεν μπορείς επίσης να πεις ότι αυτοί οι παίκτες δεν είναι αρκετά καλοί. Ίσως η πίεση από τον ιδιοκτήτη και τους οπαδούς μετά από κάθε ήττα, όχι μόνο στην EuroLeague αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, να επηρεάζει πολύ την ομάδα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος».