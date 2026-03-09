sports betsson
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Τι λένε στο εξωτερικό για τον Αταμάν και τις συνεχόμενες ήττες στον Παναθηναϊκό
Euroleague 09 Μαρτίου 2026, 10:46

Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για την αγωνιστική «κατρακύλα» του Παναθηναϊκού στο 2026 και τον Εργκίν Αταμάν…

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε νέα ήττα-σοκ από τον Ηρακλή αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη με 76-74 και ουσιαστικά θα παλέψει για την 2η θέση της βαθμολογίας στη Stoiximan GBL με την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα. Ο Εργκίν Αταμάν είδε την ομάδα του να κερδίζει με μεγάλη διαφορά τον Γηραιό, όμως να παθαίνει ολικό «μπλακ άουτ» και να δίνει τη δυνατότητα στον Ηρακλή να πάρει τη μεγαλύτερη νίκη του φέτος.

Οι πράσινοι συνεχίζουν να χάνουν το ένα παιχνίδι μετά το άλλο, τόσο στη Euroleague, όσο και στην Ελλάδα και η εσωστρέφεια και η γκρίνια ολοένα και μεγαλώνει, με δημοσιεύματα στο εξωτερικό να αναφέρονται τόσο στον Εργκίν Αταμάν, αλλά και στη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο εδώ και πάνω από δύο μήνες.

Συγκεκριμένα, στην πορεία του Παναθηναϊκού στη φετινή Euroleague αναφέρθηκε ο αναλυτής, Ρίτις Βισνιάουσκας στο Basketnews, σχολιάζοντας τόσο τη δυναμική του ρόστερ όσο και τις πρόσφατες ήττες που έχουν φέρει την ομάδα σε δύσκολη θέση.

Τι αναφέρουν στη Λιθουανία για τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν:

Ο Λιθουανός αναλυτής υποστήριξε ότι, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, το ταβάνι της ομάδας παραμένει πολύ υψηλό: «Με αυτό το γκρουπ παικτών και αυτόν τον προπονητή, δεν θα εκπλησσόμουν αν τερμάτιζαν, ας πούμε, 10οι, κέρδιζαν το play-in, κέρδιζαν μια σειρά πλέι-οφ και μετά έφταναν στο Final Four. Αυτό δεν θα με εξέπληττε καθόλου».

Ωστόσο τόνισε ότι ορισμένες πρόσφατες ήττες δημιουργούν προβληματισμό: «Μια τέτοια ήττα από την Παρί αφήνει απλώς μια κακή γεύση. Μπορώ να αποδεχτώ την ήττα από τη Φενέρ σε ένα πραγματικά κλειστό παιχνίδι, με τον Μπόλντγουιν να βάζει ένα τρελό νικητήριο σουτ και τον Μπιμπέροβιτς να κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς χάνεις τέτοια σημαντικά παιχνίδια από την Παρτιζάν ή από την Παρί σε αυτό το σημείο της σεζόν».

«Ξέραμε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να είναι λίγο χαλαρή στο πρώτο μέρος της κανονικής περιόδου, αλλά όταν τα παιχνίδια έχουν σημασία, θα κάνει το κάτι παραπάνω και θα κερδίσει αυτά που πρέπει. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν κάποιες “κόκκινες σημαίες” και βρίσκονται σε μια επικίνδυνη κατάσταση».

Παρά την εικόνα αυτή, ο ίδιος εξακολουθεί να θεωρεί ότι το αγωνιστικό δυναμικό της ομάδας είναι από τα κορυφαία στη διοργάνωση: «Αν κρίνεις αυτή την ομάδα με βάση την πραγματική ισχύ του ρόστερ, είναι στο top-2 των power rankings. Δεν μπορείς να πεις ότι ο προπονητής είναι το πρόβλημα όταν ήρθε, έφερε παίκτες και κατέκτησε τον τίτλο στην πρώτη του χρονιά. Δεν μπορείς επίσης να πεις ότι αυτοί οι παίκτες δεν είναι αρκετά καλοί. Ίσως η πίεση από τον ιδιοκτήτη και τους οπαδούς μετά από κάθε ήττα, όχι μόνο στην EuroLeague αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, να επηρεάζει πολύ την ομάδα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος».

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Η Τουρκία ανέπτυξε F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου

Η Τουρκία ανέπτυξε F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου

Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)

Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο

Σύνταξη
Η νίκη στο ντέρμπι δίνει άνεση χρόνου για Βεζένκοφ και Γουόκαπ
On Field 08.03.26

Η νίκη στο ντέρμπι δίνει άνεση χρόνου για Βεζένκοφ και Γουόκαπ

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους δύο ματς στην Γαλλία, με Παρί και Μονακό, αλλά μετά τη νίκη με τους «πράσινους» δεν υπάρχει λόγος να πάρουν ρίσκο με Γουόκαπ και Βεζένκοφ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 08.03.26

Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στα νοκ-άουτ μετά την ήττα στο ΣΕΦ – Ποιες είναι οι πιθανότητες των πράσινων, γιατί είναι μια ανάσα από την τετράδα και λόγω προγράμματος ο Ολυμπιακός…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»
Μπάσκετ 07.03.26

Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»

Μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τη σημασία ης νίκης του Ολυμπιακού αλλά και στη νοοτροπία διαχείρισής της από όλους στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Κόσμος 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Κόσμος 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης - Σοκαριστικά βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)

Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σύνταξη
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Επεισόδια σε πορεία 09.03.26

Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
