Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)
Μπάσκετ 08 Μαρτίου 2026, 19:48

Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)

Μετά την ήττα από τον Ηρακλή ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός είναι στη χειρότερη κατάστασή του φέτος και από’ δω και πέρα είναι με την πλάτη στον τοίχο και στη Euroleague.

Σύνταξη
Την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός το τελευταία διάστημα, παραδέχθηκε ο Εργκίν Αταμάν, μετά την ήττα από τον Ηρακλή με σκορ 76-74 στο Ιβανώφειο για την 20η αγωνιστική της Basket League.

Μιλώντας μετά το ματς, ο Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός είναι στη χειρότερη κατάστασή του φέτος και από’ δω και πέρα είναι με την πλάτη στον τοίχο και στη Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν

«Όταν βρεθήκαμε μπροστά με 21 πόντους θεωρήσαμε ότι το ματς τελείωσε, σταματήσαμε να παλεύουμε, χάσαμε τα ριμπάουντ, ο Ηρακλής πήρε 20 επιθετικά ριμπάουντ και στο πιο κρίσιμο σημείο κάναμε δύο λάθη, δίνοντας του την ευκαιρία να πάρει το ματς.

Έχουμε δύο κρίσιμα εντός έδρας παιχνίδια, καθοριστικά για τα playoffs της EuroLeague. Το επίπεδο στο πρωτάθλημα είναι διαφορετικό και είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς μετά από ένα δύσκολο ματς της EuroLeague, μετά από την ήττα στο ντέρμπι, ειδικά όταν παίζεις εκτός έδρας.

Πνευματικά δεν είχαμε τον χρόνο να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Όπως ξέρετε, χάσαμε από τον Κολοσσό και την επόμενη εβδομάδα πήγαμε και πήραμε το Κύπελλο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί η ικανότητα για να πάρεις τη νίκη. Πρέπει να βάλουμε περισσότερη ένταση, μαχητικότητα και χαρακτήρα στο παρκέ για να κερδίσουμε.

Η σημερινή ήττα δεν μας κοστίζει κάτι αναφορικά με τους στόχους μας. Τα επόμενα παιχνίδια που θα παίξουμε όμως στην EuroLeague είναι καθοριστικά για τους στόχους μας.

Δεν αλλάζει κάτι. Είμαστε στην χειρότερη κατάστασή μας, αλλά έχουμε την πνευματική και σωματική ικανότητα να επανέλθουμε στα ψηλά μετά από μια τόσο κακή κατάσταση. Έχουμε ένα εξαιρετικά καλό ρόστερ. Ελπίζω ότι θα έχουμε και τον Ματίας Λεσόρ. Συμβαίνουν αυτά στο μπάσκετ, αλλά μπορώ να πω ότι είμαστε στη χειρότερη κατάσταση της σεζόν.

Δεν θέλω να βρω δικαιολογίες για την σημερινή ήττα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα της EuroLeague. Όπως και να έχει, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίζουμε αυτά τα ματς, όπως κάναμε και τις προηγούμενες σεζόν. Φέτος δυστυχώς έχουμε χάσει τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα, κάτι που είναι πολύ κακό για εμάς.

Αν παίζεις στον Παναθηναϊκό, αν κοουτσάρεις στον Παναθηναϊκό, μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, πάντα υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα. Πρέπει να τη διαχειριστείς αυτή την πίεση. Από εδώ και στο εξής κάθε μας παιχνίδι στην EuroLeague θα είναι σαν τελικός για εμάς. Έχουμε καλό πρόγραμμα, έχουμε στην έδρα μας παιχνίδια με τη Ζάλγκιρις, τη Μονακό και τον Ερυθρό που κυνηγούν επίσης τα playoffs.

Αν παίξουμε όπως στο Κύπελλο, αν παίξουμε κάθε ματς με τη σωστή νοοτροπία, μπορούμε να φτάσουμε τους στόχους μας, Φυσικά πρώτος στόχος μας τώρα είναι τα playoffs. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το Final Four ή για την κατάκτηση της EuroLeague. Πρέπει να πάμε βήμα-βήμα. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να έχουμε 100% επιτυχίας στα τρία ματς που έχουμε στο ΟΑΚΑ».

Economy
Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Επικαιρότητα
Ισραήλ: Οι IDF κατέστρεψαν το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν

Ισραήλ: Οι IDF κατέστρεψαν το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Μίλαν – Ίντερ

LIVE: Μίλαν – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ίντερ για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους

Η Τζένοα έκανε τη έκπληξη καθώς νίκησε 2-1 την Ρόμα και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Ρόμα, που παρατάχθηκε με βασικό τον Τσιμίκα, κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για Champions League

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)

Από πολύ σοβαρά επεισόδια στιγματίστηκε ο προημιτελικός του Κυπέλλου Σκωτίας ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ στο «Άιμπροξ»! Εγινε μεγάλος χαμός.

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»
Μπάσκετ 08.03.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»

Ανακοίνωση με την οποία ζητάει από τους αρμόδιους φορείς την παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, μετά επίθεση που δέχθηκε η αποστολή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)

Οι Θεσσαλοί το… έσωσαν στο τέλος, καθώς ιοσφάρισαν με πέναλτι στο 90+7’, όπου ευστόχησε ο Χουάνπι. Ο ΟΦΗ οπισθοχώρησε, μόλις προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Planet Travel 08.03.26

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Γερμανία: Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες σε τοπικές εκλογές – Προβάδισμα οι Πράσινοι
Κόσμος 08.03.26

Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης - Προβάδισμα για τους Πράσινους

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία, οι Πράσινοι. Δεν καταφέρνουν την ανατροπή οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU). Ενισχυμένη η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αλλά κάτω από το ποσοστό-στόχο που είχαν θέσει. Κατρακύλα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»
Τι λένε στο in 08.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»

Δύο Ελληνίδες και ένας Λιβανέζος που εγκλωβίστηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής μιλούν στο in. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι τον πόλεμο από τον πολύπαθο Λίβανο μέχρι τους ταξιδιώτες που εγκλωβίζονται στους ουρανοξύστες της Μέσης Ανατολής;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 1-4: Νέα «τεσσάρα» και μαθηματικά στην τετράδα
Super League 08.03.26

Νέα «τεσσάρα» για τον Παναθηναϊκό και μαθηματικά στην τετράδα (1-4)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα 4-1 τον Λεβαδειακό και μπαίνει μαθηματικά στα Play Offs 1-4. Οι Χάβι, Μπακασέτας, Κοντούρης και Κυριακόπουλος τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Πεντρόσο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»
Ποιος είναι 08.03.26

Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβάρι, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε

Σύνταξη
Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη
Παρασκήνιο 08.03.26

Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη

Για άλλη μια φορά η τραγωδία στα Τέμπη θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τον αντιπρόεδρο της Left, Κώστα Αρβανίτη, να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να κρατηθεί το θέμα ψηλά. Στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου και το ζήτημα του Κράτους Δικαίου μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
«Ανατριχιαστικό» 08.03.26

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ
The New York Times 08.03.26

Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ

Οι κοινωνίες είναι απροετοίμαστες για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με την εταιρεία Anthropic ποδεικνύει ότι υπάρχουν κανόνες στη χρήση της και οι χρήστες δεν κινούνται πάντα βάσει ηθικής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Fello'fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
ΗΠΑ 08.03.26

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια

Σοβαρό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι προκάλεσε πλήρη διακοπή των πτήσεων. Δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου από επιβάτες και εργαζομένους.

Σύνταξη
