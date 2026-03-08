sports betsson
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
08.03.2026 | 19:52
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι - Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
Ηρακλής – Παναθηναϊκός 76-74: Μεγάλη επιστροφή και νίκη για τον «Γηραιό» από το -21! (vids)
Μπάσκετ 08 Μαρτίου 2026, 18:05

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 76-74: Μεγάλη επιστροφή και νίκη για τον «Γηραιό» από το -21! (vids)

Ο Ηρακλής επέστρεψε από το -21 με το οποίο έχανε στο Ιβανώφειο από τον Παναθηναϊκό, για να πετύχει τεράστια νίκη με 76-74, χάρη σε buzzer beater του Έλντερ-Ντέιβις 2 δέκατα πριν τη λήξη!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ματσάρα στο Ιβανώφειο, ο Ηρακλής μπορεί να βρέθηκε μέχρι και με 21 πόντους πίσω, αλλά έκανε την ανατροπή και επικράτησε 76-74 του Παναθηναϊκού, υποχρεώνοντας τους Πράσινους στην 2η σερί ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Στο 15-4 και τη δεύτερη θέση παραμένει η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, μετά το τέλος της 19ης αγωνσιτικής της Stoiximan GBL, στο 8-10 ανέβηκε ο Ηρακλής που είναι στην έβδομη θέση.

Κορυφαίοι για τους νικητές οι Έντλερ-Ντέιβις που εκτός από το buzzer beater είχε 20 πόντους, αλλά και οι Φάντεμπεργκ (17 πόντοι) και Μωραΐτης (11 πόντοι). Για τον Παναθηναϊκό ο Ναν σταμάτησε στους 21, αλλά δεν έφταναν για την ομάδα του.

Στο -21 ο Ηρακλής, αλλά…

Το ματς ξεκίνησε όπως τελείωσε. Οι γηπεδούχοι ήταν κοντά στο σκορ και δεν άφηναν τον Παναθηναϊκό να ξεφύγει. Ο Ηρακλής πίεζε στην άμυνα, είχε καλές επιλογές στην επίθεση, κάτι που τον κράτησε κοντά στο σκορ, στο τέλος της πρώτης περιόδου (18-20). Στο δεύτερο δεκάλεπτο η εικόνα του ματς άλλαξε. Ο Παναθηναϊκός «έσφιξε» την άμυνά του, είχε καλές επιλογές στην επίθεση, «ανοίγοντας» τη διαφορά. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τη μεγαλύτερη ανάμεσα στις δύο ομάδες (28-43) και κορυφαίους τους Ναν (10 πόντοι) και Μήτογλου (8 πόντοι), για τον Παναθηναϊκό. Ο Φάντεμπεργκ (9 πόντοι) ξεχώρισε για τον Ηρακλή στα πρώτα δύο δεκάλεπτα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο τα πράγματα δεν πήγαν καλά για τους Πράσινους. Ο Παναθηναϊκός είχε κακές επιλογές στην επίθεση και αστοχία από τους Σορτς και Τολιόπουλο. Ο Μωραΐτης είχε ένα σερί πόντων και το τρίποντο του Στρονγκ έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο ξανά, με το 50-59 να είναι το σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Και το καλύτερο το φύλαγε για το τέλος ο Ηρακλής. Πίεσε, έτρεξε το γήπεδο και όταν το ματς έγινε οριακό, με τη διαφορά στο καλάθι, οι Θεσσαλονικείς κράτησαν την ψυχραιμία τους και σε συνδυασμό με την αστοχία και τις κακές επιλογές των Πράσινων, ήρθε η στιγμή του buzzer beater του Έντλερ-Ντέιβις.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 17 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντάρκο-Κέλι (3 ριμπάουντ), Τσιακμάς 8 (1/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουέρ 2 (6 ριμπάουντ), Έντλερ-Ντέιβις 20 (2/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στρονγκ 8 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Σμιθ 8 (0/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μωραΐτης 11 (0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καμπουρίδης, Χρηστίδης 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 16 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Χολμς 5, Χέιζ-Ντέιβις 9 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος 10 (2/5 τρίποντα), Ναν 21 (6/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Γκραντ 3 (1), Ερνανγκόμεθ 2 (6 ριμπάουντ), Μήτογλου 8 (5 ριμπάουντ)

Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Επικαιρότητα
Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις στο Ιράν – Απάντηση της Τεχεράνης, στο Ισραήλ ήχησαν σειρήνες

Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις στο Ιράν – Απάντηση της Τεχεράνης, στο Ισραήλ ήχησαν σειρήνες

inWellness
inTown
Μπάσκετ 08.03.26

Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)

Μετά την ήττα από τον Ηρακλή ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός είναι στη χειρότερη κατάστασή του φέτος και από’ δω και πέρα είναι με την πλάτη στον τοίχο και στη Euroleague.

Σύνταξη
Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)

Οι Θεσσαλοί το… έσωσαν στο τέλος, καθώς ιοσφάρισαν με πέναλτι στο 90+7’, όπου ευστόχησε ο Χουάνπι. Ο ΟΦΗ οπισθοχώρησε, μόλις προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα.

Σύνταξη
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
ΗΠΑ 08.03.26

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια

Σοβαρό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι προκάλεσε πλήρη διακοπή των πτήσεων. Δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου από επιβάτες και εργαζομένους.

Σύνταξη
