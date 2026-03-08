Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Σλούκα, εκτός 12άδας με Ηρακλή οι Φαρίντ και Οσμάν

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ηρακλή (8/3, 16:00) για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του τέσσερις παίκτες.

Οι Κένεθ Φαρίντ και Τσέντι Οσμάν έμειναν εκτός της εξάδας ξένων ενώ εκτός αποστολής θα βρίσκεται και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί.

Παράλληλα, εκτός παραμένει και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, καθώς αντιμετωπίζει φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού και είναι εδώ και μέρες στα πιτς.

Το αρνητικό σερί που έχει ο Παναθηναϊκός

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τη Euroleague, ενώ έχει δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα, αφού έχασε και από την Παρί.

Η αγωνία που υπάρχει ενόψει «διαβολοβδομάδας» είναι για τον Σλούκα, ο οποίος προφυλάσσεται και θα εξεταστεί η συμμετοχή του τις επόμενες μέρες.