Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Σλούκα, εκτός 12άδας με Ηρακλή οι Φαρίντ και Οσμάν
Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς του Σλούκα, Φαρίντ και Οσμάν κόντρα στον Ηρακλή (8/3, 16:00).
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ηρακλή (8/3, 16:00) για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του τέσσερις παίκτες.
Οι Κένεθ Φαρίντ και Τσέντι Οσμάν έμειναν εκτός της εξάδας ξένων ενώ εκτός αποστολής θα βρίσκεται και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί.
Παράλληλα, εκτός παραμένει και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, καθώς αντιμετωπίζει φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού και είναι εδώ και μέρες στα πιτς.
Το αρνητικό σερί που έχει ο Παναθηναϊκός
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τη Euroleague, ενώ έχει δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα, αφού έχασε και από την Παρί.
Η αγωνία που υπάρχει ενόψει «διαβολοβδομάδας» είναι για τον Σλούκα, ο οποίος προφυλάσσεται και θα εξεταστεί η συμμετοχή του τις επόμενες μέρες.
