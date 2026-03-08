Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και στην Stoiximan GBL – Για το «διπλό» ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον ΠΑΟΚ (8/3, 13:00) για την αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος

Δυνατή δοκιμασία και για τον Παναθηναϊκό, που κοντράρεται εκτός έδρας με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη (8/3,16:00), με τους Πράσινους να επιδιώκουν την επιστροφή στις νίκες στη Stoiximan GBL, μετά την τελευταία ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου.

Αναφορικά με τον Ολυμπιακό, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πειραιώτες παραμένουν αήττητοι στο πρωτάθλημα και βρίσκονται στην πρώτη θέση με ρεκόρ 18-0.

Ο Ολυμπιακός και η βαθμολογική θέση του ΠΑΟΚ

Στο τελευταίο τους ματς στη Stoiximan GBL, οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει του Ηρακλή με 95-70 και φιλοδοξούν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος με 27 βαθμούς και στο τελευταίο του ματς, είχε ηττηθεί από την ΑΕΚ με 88-71.

Ο Δικέφαλος του Βορρά με τον Τρινκιέρι πλέον, στον πάγκο φιλοδοξεί να χαράξει μία πολύ καλή πορεία και έχει βλέψεις και για την Euroleague.

Σχετικά με το σύνολο του Αταμάν, οι Πράσινοι είναι στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 33 βαθμούς, πίσω από τον Ολυμπιακό.

Ο Ηρακλής είναι όγδοος στο πρωτάθλημα έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 24 βαθμούς με ρεκόρ 7-10.