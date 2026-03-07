sports betsson
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Η ανάρτηση της Euroleague για το «ερυθρόλευκο» σερί στα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 07 Μαρτίου 2026, 22:55

Η ανάρτηση της Euroleague για το «ερυθρόλευκο» σερί στα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (pic)

Ο Ολυμπιακός νίκησε ξανά τον Παναθηναϊκό στη Euroleague και η διοργανώτρια αρχή μέτρησε τις μέρες που έχουν να χάσουν οι «ερυθρόλευκοι» σε ντέρμπι αιωνίων...

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συναντήθηκαν χθες (6/3) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 86-80 και συνεχίζουν ακάθεκτη την πορεία τους θέλοντας να κλειδώσουν την τετράδα όσο πιο σύντομα γίνεται.

Αυτή μάλιστα ήταν η 11η σερί νίκη των Ερυθρόλευκων επί των Πράσινων οι οποίοι έχουν να πανηγυρίσουν θετικό αποτέλεσμα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από τον Φεβρουάριο του 2021: Τότε είχαν επικρατήσει στο ΣΕΦ των Πειραιωτών με 88-77.

Από εκείνο το βράδυ έχουν περάσει 1.856 μέρες, κάτι που η Euroleague θυμήθηκε και θέλησε να ενημερώσει το κοινό με σχετική της ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πάει καιρός».

Η ανάρτηση της Euroleague:

Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Κόσμος
Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους
Άλλα Αθλήματα 08.03.26

ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους

Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου η οποία νίκησε με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας και σήκωσε το παρθενικό τους τρόπαιο στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης»

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ο Μαρμούς «έστειλε» τη Σίτι στους «8» του FA Cup (3-1)

Με δύο γκολ του Αιγύπτιου επιθετικού Ο Ομάρ Μαρμούς, στο δεύτερο ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την ανατροπή επί της Νιουκάστλ και με το τελικό 3-1 προκρίθηκαν στους προημιτελικούς του FA Cup.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ

Ένα γκολ σήμα-κατατεθέν αυτής της Μπαρτσελόνα, με τρομερή ασίστ από τον Πέδρι και ακόμη καλύτερο τελείωμα του Γιαμάλ, χάρισε στους Καταλανούς τη νίκη στην έδρα της Μπιλμπάο, ανεβαίνοντας ξανά στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»
Μπάσκετ 07.03.26

Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»

Μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τη σημασία ης νίκης του Ολυμπιακού αλλά και στη νοοτροπία διαχείρισής της από όλους στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 06.03.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -17 με το οποίο έχανε στο 2ο δεκάλεπτο, προσπέρασε με 8,5 λεπτά πριν το τέλος (58-59), όμως ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και με πέντε διψήφιους επικράτησε με 86-80.

Σύνταξη
Μονακό: Το Πριγκιπάτο απέκτησε μερίδιο στην ομάδα μπάσκετ – Διορισμός διαχειριστή και κρατικός δανεισμός
Μπάσκετ 06.03.26

Το Πριγκιπάτο απέκτησε μερίδιο στη Μονακό - Διορισμός διαχειριστή και κρατικός δανεισμός

Το Πριγκιπάτο του Μονακό προσπαθεί να δώσει λύσεις στο οξύ οικονομικό πρόβλημα που ταλανίζει εδώ και λίγους μήνες την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, απειλώντας τη με πτώχευση.

Σύνταξη
Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»
Μπάσκετ 06.03.26

Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»

Ο νέος CEO της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο βρίσκεται στο ΣΕΦ για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μίλησε για διάφορα θέματα της διοργανώσεις. Τι είπε για το Final-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Euroleague 06.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία
Woman 08.03.26

5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία – Και γιατί το μήνυμά τους είναι πιο επίκαιρο από ποτέ

Από τη Μαρί Κιουρί έως τη Ρόζα Παρκς και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία και τα μαθήματα που μας δίνουν σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Ευρώπη: Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ
Ιδού η απορία 07.03.26

Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε - Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ

Η αγριότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε την «πυξίδα» της χώρας στο νέο και ρευστό διεθνές περιβάλλον και έθεσε το ερώτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

Νετανιάχου: Έχουμε μεθοδικό σχέδιο, με πολυάριθμες εκπλήξεις, για να επιτρέψουμε την αλλαγή στο Ιράν

«Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει, διότι δεν επιδιώκουμε να διχάσουμε το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσουμε από το ζυγό της τυραννίας και να ζήσουμε ειρηνικά μαζί του. Η απελευθέρωση αυτή εναπόκειται σ' εσάς, στον θαρραλέο ιρανικό λαό», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν
Ελλάδα 07.03.26

Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε άλλα οχήματα ενώ κινήθηκαν επικίνδυνα σε δρόμους αντίθετα στο ρεύμα μέσα στη Λαμία - Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους

Σύνταξη
Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Καλαμάτα: Η αποθέωση για την άνοδο στη Super League άρχισε από τα… Μεγάρα! (vid+pics)

Καρέ - καρέ με βίντεο και φωτογραφίες κατέγραψε η ΠΑΕ Καλαμάτα την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στην πόλη μετά τη μεγάλη νίκη με 1-0 στη Νέα Σμύρνη και την μαθηματική άνοδο στη Superleague.

Σύνταξη
Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
ΕΚ σε τέλμα 07.03.26

Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ που ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν άφησε τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα διχασμένα μεταξύ της συνήθους υποστήριξής τους στον Ντόναλντ Τραμπ και του φόβου για την αντίδραση των ψηφοφόρων τους στο εσωτερικό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν
Ε-ε-έρχεται! 07.03.26

Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν

Το 1921, μια έξυπνη Γαλλίδα επιχειρηματίας του Παρισιού, η Coco Chanel, δημιούργησε ένα άρωμα που έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες άφηναν το σημάδι τους στον χώρο και στον χρόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Κολωνία – Ντόρτμουντ 1-2: Αντίδραση για τους Βεστφαλούς μετά τη Μπάγερν

Μία εβδομάδα μετά την ήττα από την Μπάγερν, η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες περνώντας με «διπλό» από το «Ένερτζι Στάντιον» απέναντι στην Κολονία με 2-1 για την 25η αγωνιστική της Bundesliga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του
Ελλάδα 07.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του

Ο 48χρονος από το Σουδάν, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε ένα κουτί στην περιοχή της Ακρόπολης και πήγε στη ΓΑΔΑ να τις παραδώσει

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 07.03.26

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα
La Liga 07.03.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Γιουβέντους – Πίζα
Serie A 07.03.26

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα

LIVE: Γιουβέντους – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Πίζα για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
