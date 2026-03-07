Η ανάρτηση της Euroleague για το «ερυθρόλευκο» σερί στα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (pic)

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συναντήθηκαν χθες (6/3) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 86-80 και συνεχίζουν ακάθεκτη την πορεία τους θέλοντας να κλειδώσουν την τετράδα όσο πιο σύντομα γίνεται.

Αυτή μάλιστα ήταν η 11η σερί νίκη των Ερυθρόλευκων επί των Πράσινων οι οποίοι έχουν να πανηγυρίσουν θετικό αποτέλεσμα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από τον Φεβρουάριο του 2021: Τότε είχαν επικρατήσει στο ΣΕΦ των Πειραιωτών με 88-77.

Από εκείνο το βράδυ έχουν περάσει 1.856 μέρες, κάτι που η Euroleague θυμήθηκε και θέλησε να ενημερώσει το κοινό με σχετική της ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πάει καιρός».

Η ανάρτηση της Euroleague: