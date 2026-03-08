Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι του ΣΕΦ, επικράτησε του Παναθηναϊκού με 86-80 και «αγκάλιασε» την πρώτη τετράδα, την ώρα μάλιστα που πέτυχε και την 11η σερί νίκη του επί του τριφυλλιού στη Euroleague.

Οι ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός είχε κάποια ξεσπάσματα, όμως στο τέλος της ημέρας η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε και οδήγησε το τριφύλλι σε ακόμη πιο δεινή θέση για την πρόκριση σε πρώτη φάση των νοκ-άουτ της Euroleague.

Οι πράσινοι μετρούν 4 σερί ήττες στη Euroleague και καλώς ή κακώς είναι με την πλάτη στον τοίχο σε μια χρονιά που το Final Four γίνεται στην έδρα τους. Έχει 16-14 ρεκόρ και είναι οριακά να μείνει εκτός 10άδας, έχοντας μάλιστα και το δυσκολότερο πρόγραμμα από όλους.

Συγκεκριμένα, το Figurei8ht ανέλυσε όλα τα δεδομένα στη Euroleague και τις πιθανότητες με βάση και το πρόγραμμα, αλλά και τη βαθμολογική θέση των ομάδων και ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Οι πράσινοι έχουν μόλις 5% να βρεθούν στο Top 4 και να πάρουν πλεονέκτημα, ενώ πλέον έχει απομακρυνθεί και το Top 6 αφού έχει 21% πιθανότητες. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πάει για το play in που είναι μονά ματς και επικίνδυνα, ενώ θα πρέπει να αρχίσει να φοβάται και την Ντουμπάι που έρχεται από πίσω του για να μπει στη 10άδα με φόρα.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή ο Παναθηναϊκός θα φτάσει οριακά τις 20 νίκες, που πιθανότατα θα δώσουν την πρόκριση στην 10άδα, αλλά με τη 10η θέση, ενώ τόσες νίκες αναμένεται να πάρει και η Ντουμπάι. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στην τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας, ενώ διεκδικεί με αξιώσεις και τη 2η θέση από τη Βαλένθια λόγω πιο ευνοϊκού προγράμματος.

Ο Ολυμπιακός έχει 91% πιθανότητες για το Top 4, 98% πιθανότητες για το Top 6 και είναι δεδομένο ότι έχει περάσει στην επόμενη φάση.

Δείτε τις πιθανότητες – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός:

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 30/38 (🖇 card) Key takeaways:

🔸 Top 4 becoming clearer with 4 teams >70% chances

🔸 Fierce battle for Top 6

🔸 Play-in is open since Panathinaikos’ distance vs. the teams below is getting steeper. 🟢 Top 4 | (23-24 wins will be… pic.twitter.com/bWq3vufZPK — Figurei8ht (@Figurei8ht) March 7, 2026

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού για το υπόλοιπο της regular season

Παρί (10/3, εκτός), Μονακό (12/3, εκτός), Φενέρ (17/3 εντός), Μπασκόνια (19/3, εντός), Βαλένθια (24/3, εκτός), Βιλερμπάν (03/4, εκτός), Ρεάλ (07,4 εντός), Χάποελ (09/4, εκτός) και Αρμάνι (16/04, εντός).

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου

Ζάλγκιρις (12/3, εντός), Ερυθρός (20/3, εντός), Dubai (24/3,εκτός), Μονακό (27/3, εντός), Χάποελ (02/4,εκτός), Μπαρτσελόνα (07/4 εκτός), Βαλένθια (09/4, εκτός), Εφές (17/04, εντός).

