Ηρακλής – Μύκονος Betsson 93-65: Σαρωτικός ο Γηραιός, πέρασε στα ημιτελικά (vid)

Ο Ηρακλής διέλυσε την Μύκονο Betsson με 93-65 και πήρε εκδίκηση για τις δύο ήττες στο πρωτάθλημα, παίρνοντας ταυτόχρονα και ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς κυριάρχησε από το ξεκίνημα του αγώνα και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους νησιώτες να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Αντίπαλος του Ηρακλή στα ημιτελικά θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, οι οποίοι παίζουν στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Θεσσαλονικείς επιστρέφουν σε ημιτελικά Κυπέλλου για πρώτη φορά από το 2001!

Κορυφαίος των νικητών με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, ενώ 17 πόντους με 10 ριμπάουντ είχε ο Σον Σμιθ, 14 ο Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι και από 11 οι Λανς Γουέρ και Νίκος Τσιακμάς. Από τους ηττημένους, πάλεψε με 19 πόντους ο Καλίντ Μουρ.

Οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι 30-14, ενώ τέλειωσαν το ματς από το ημίχρονο, παίρνοντας προβάδισμα 54-29, με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να μην βγάζει αντίδραση σε κανένα σημείο του παιχνιδιού.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65

Ηρακλής (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 24 (7/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Στρονγκ 9 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ντάρκο-Κέλι 14 (4/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σμιθ 17 (5/10 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Τσιακμάς 11 (3/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Μωραΐτης 7 (4 ασίστ), Γουέαρ 11 (7 ριμπάουντ), Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σύλλας, Γιαννίκος, Κομνιανίδης

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Άπλμπι 7 (3 ριμπάουντ), Μουρ 16 (4/7 δίποντα), Ρέι 10 (2/5 τρίποντα), Καββαδάς 2, Γερομίχαλος 3, Ερμείδης 2, Σκουλίδας, Μπιλλής, Σιδηροηλίας 4 (2/2 δίποντα), Μάντζαρης 3 (1/3 τρίποντα), Χέσον 7, Μπριγκς 4