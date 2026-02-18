Η φάση της διοργάνωσης: Τρομερό κάρφωμα του Σμιθ στο Ηρακλής – Μύκονος Betsson (vid)
Λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, ο Σμιθ πήρε... παραμάζωμα την άμυνα της Μυκόνου Betsson και κάρφωσε εντυπωσιακά, προσφέροντας την έως τώρα φάση του Final-8.
Με μια τρομερή φάση ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Μύκονο Betsson στα «Δύο Αοράκια».
Με τον χρόνο να τελειώνει ο Σμιθ του Γηραιού πήρε την μπάλα από το ζωγραφιστό και κάρφωσε εντυπωσιακά μπροστά σε δύο παίκτες του αντιπάλου, για να διαμορφώσει σε εκείνο το σημείο το 30-14 υπέρ της ομάδας του.
Δείτε τη φάση:
