Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ηρακλή επί του Παναθηναϊκού (pic)

Δεν σηκώνει… κεφάλι ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι ηττήθηκαν από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη με 76-74 για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League και έπεσαν στο 15-4, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να βρίσκεται πλέον μόλις μια νίκη πάνω από την 3η ΑΕΚ, που έχει 14-4 αλλά σε 18 παιχνίδια.

Από την άλλη ο Γηραιός, μετά τη σπουδαία νίκη που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό, ανέβηκε στο 8-10 και στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, που νωρίτερα νίκησε τον ΠΑΟΚ με 100-73. Στο 19-0 οι Ερυθρόλευκοι, στην τέταρτη θέση και στο 11-6 ο Δικέφαλος του Βορρά.

Τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής της Basket League

ΑΕΚ – Προμηθέας 102-85

Καρδίτσα – Μύκονος Betsson 103-77

Περιστέρι Betsson – Πανιώνιος 82-74

Άρης Betsson – Μαρούσι 102-76

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 100-73

Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR 76-74

Η βαθμολογία της Basket League

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Μαρούσι – Περιστέρι Betsson 14/3 στις 16:00

Μύκονος Betsson – Προμηθέας Πάτρας 14/3 στις 16:00

ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 14/3 στις 18:15

Κολοσσός Ρόδου – Ηρακλής 15/3 στις 12:45

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 15/3 στη 13:00

Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ 15/3 στις 16:00