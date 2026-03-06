sports betsson
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
«Μόνο έτσι φεύγει από τον Παναθηναϊκό ο Αταμάν»
Euroleague 06 Μαρτίου 2026, 15:35

«Μόνο έτσι φεύγει από τον Παναθηναϊκό ο Αταμάν»

Στο εξωτερικό ανέλυσαν το... μοναδικό σενάριο σύμφωνα με το οποίο ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να φύγει από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι.

Σύνταξη
Τα σκαμπανεβάσματα του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν έχουν φέρει κατά καιρούς σε δύσκολη θέση τον προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμάν. Μάλιστα, ο ίδιος ο Τούρκος προπονητής είχε πει πως θα αποχωρήσει από τους Πράσινους αν η ομάδα του δεν βρεθεί στο Final Four.

Στο εξωτερικό αρκετές φορές έχει συζητηθεί-αναλυθεί η κατάσταση στο Πράσινο στρατόπεδο και το μέλλον του Τούρκου προπονητή και αυτή τη φορά ήταν η σειρά των Γκίτις Μπλαζεβίτσιους και Ρίτις Βισνιάουσκας του Basketnews.

Το σενάριο για την αποχώρηση Αταμάν από τον Παναθηναϊκό

Αμφότεροι, ανέλυσαν το αποτέλεσμα που θα θεωρηθεί επιτυχία για τον Αταμάν στο τέλος της σεζόν, με τον Βισνιάουσκας να υπενθυμίζει πως ο ίδιος ο Τούρκος έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη για την ομάδα του και τον Μπλαζεβίτσιους να προσθέτει πως είχε αναφέρει χαρακτηριστεί ότι θα αποχωρήσει «αν δεν κερδίσουν την Euroleague ή το ελληνικό πρωτάθλημα».

Σύμφωνα με την ανάλυση των δύο δημοσιογράφων, ένα σενάριο στο οποίο ο Παναθηναϊκός φτάνει στο Final Four και κατακτά το ελληνικό πρωτάθλημα θα θεωρηθεί επιτυχημένο: «Αν φτάσουν στο Final Four και πάρουν το ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι ασφαλής», ανέφερε ο Βισνιάουσκας.

Ωστόσο, «αν φτάσουν στο Final Four, χάσουν βαριά στον ημιτελικό και μετά χάσουν και τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος… ίσως να φύγει», πρόσθεσε.

Τέλος, στην ανάλυσή τους, οι δύο δημοσιογράφοι κατέληξαν στο ότι το ελληνικό πρωτάθλημα ουσιαστικά θα κρίνει το μέλλον του Αταμάν. «Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιθανότατα ο βασικός παράγοντας. Στο Final Four είναι ένα παιχνίδι, μια… λοταρία. Πάντα μπορείς να εξηγήσεις γιατί έχασες. Αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι σειρά αγώνων. Εκεί θα κριθεί αν θα μείνει ο Αταμάν», τόνισαν.

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Αυξήσεις σοκ έως και 10 λεπτά/ευρώ έφερε ο πόλεμος στο Ιράν

Καύσιμα: Αυξήσεις σοκ έως και 10 λεπτά/ευρώ έφερε ο πόλεμος στο Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four
Μπάσκετ 06.03.26

Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four

Ο νέος CEO της EuroLeague και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens», συναντήθηκαν την Παρασκευή μίλησαν για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της διοργάνωσης.

Σύνταξη
On Field 06.03.26

Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές

Η επιβεβαίωση της αποτυχίας του Λανουά στο πόστο του αρχιδιαιτητή είναι ότι οι ορισμοί του και οι διαιτητές είναι «ανοιχτά βιβλία». Η ατιμωρησία σημαίνει ότι είναι ανίκανος να σταματήσει τον κατήφορο

Βάιος Μπαλάφας
Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Euroleague 05.03.26

Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Και το σερί… καλά κρατεί για την Φενερμπαχτσέ, με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της τούρκικης ομάδας απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
Euroleague 05.03.26

Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»

Για την... απουσία πίεσης στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…
Πιστός στη θέση του 06.03.26

Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…

Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά ναι στην υπεράσπιση των συμμάχων που επηρεάζονται από αυτόν, όπως η Κύπρος. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υπερασπίστηκε με σθένος, τις θέσεις του μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και έστειλε μήνυμα στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four
Μπάσκετ 06.03.26

Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four

Ο νέος CEO της EuroLeague και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens», συναντήθηκαν την Παρασκευή μίλησαν για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: Κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 06.03.26

Η Χεζμπολάχ κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο

Μία ημέρα πριν το μήνυμα της Χεζμπολάχ, παρόμοια προειδοποίηση προς στους κατοίκους μεγάλων τμημάτων του Λιβάνου απηύθυνε το Ισραήλ

Σύνταξη
Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές
On Field 06.03.26

Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές

Η επιβεβαίωση της αποτυχίας του Λανουά στο πόστο του αρχιδιαιτητή είναι ότι οι ορισμοί του και οι διαιτητές είναι «ανοιχτά βιβλία». Η ατιμωρησία σημαίνει ότι είναι ανίκανος να σταματήσει τον κατήφορο

Βάιος Μπαλάφας
«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»
Κόσμος 06.03.26

«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»

«Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ή την πρώτη δόση, διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26

Μήτρες προς ενοικίαση - Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας ανθεί, αλλά με ποιο κόστος για τις γυναίκες που εμπλέκονται; Η Alev Scott ερευνά το θέμα στο βιβλίο της Cash Cow.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αναγνώριση 06.03.26

Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα
Κόσμος 06.03.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα

«Μετά την παράδοση του νυν καθεστώτος και την επιλογή «εξαιρετικών και αποδεκτών» ηγετών, θα εργαστούμε για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής», σημείωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος
Στο in η απολογία του 06.03.26

Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος

Προφυλακίστηκε ο 53χρονος από το Καματερό - κατηγορούμενος για πορνογραφία και τοποθέτηση κρυφής κάμερας σε γυναικείες τουαλέτες - Ολόκληρη η απολογία του αποκλειστικά στο in - «Η πρώην μου λέει ψέματα και θέλει να με εκδικηθεί γιατί της ζήτησα να χωρίσουμε»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή

Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Επική Οργή»: Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Επιχείρηση Επική Οργή 06.03.26

Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιουργεί αξιοσημείωτες πρωτιές στον τομέα των πολεμικών επιχειρήσεων, από την πρώτη χρήση ορισμένων όπλων έως τις πρώτες στο είδος τους πολεμικές εμπλοκές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

«Δεν πρόκειται για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία. Υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, διότι κάποιοι εταίροι έχουν ήδη υποσχεθεί βοήθεια» στην Κύπρο, «π.χ. οι Γάλλοι», λέει η Γερμανία, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Ιράν: «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 06.03.26

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν

«Η μεσολάβηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και ξεκίνησαν τον πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει

«Πάνω απ’ όλα, έδωσε έναν ιστορικό αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η φωνή της έγινε η μαχητική φωνή της Ελλάδας. Και ο αγώνας της μετατράπηκε σε εθνικό στόχο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Μελίνα Μερκούρη

Σύνταξη
Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
Κόσμος 06.03.26

Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ - «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»

«Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους - Αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσε στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Πολιτική 06.03.26

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
