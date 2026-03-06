«Μόνο έτσι φεύγει από τον Παναθηναϊκό ο Αταμάν»

Τα σκαμπανεβάσματα του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν έχουν φέρει κατά καιρούς σε δύσκολη θέση τον προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμάν. Μάλιστα, ο ίδιος ο Τούρκος προπονητής είχε πει πως θα αποχωρήσει από τους Πράσινους αν η ομάδα του δεν βρεθεί στο Final Four.

Στο εξωτερικό αρκετές φορές έχει συζητηθεί-αναλυθεί η κατάσταση στο Πράσινο στρατόπεδο και το μέλλον του Τούρκου προπονητή και αυτή τη φορά ήταν η σειρά των Γκίτις Μπλαζεβίτσιους και Ρίτις Βισνιάουσκας του Basketnews.

Το σενάριο για την αποχώρηση Αταμάν από τον Παναθηναϊκό

Αμφότεροι, ανέλυσαν το αποτέλεσμα που θα θεωρηθεί επιτυχία για τον Αταμάν στο τέλος της σεζόν, με τον Βισνιάουσκας να υπενθυμίζει πως ο ίδιος ο Τούρκος έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη για την ομάδα του και τον Μπλαζεβίτσιους να προσθέτει πως είχε αναφέρει χαρακτηριστεί ότι θα αποχωρήσει «αν δεν κερδίσουν την Euroleague ή το ελληνικό πρωτάθλημα».

Σύμφωνα με την ανάλυση των δύο δημοσιογράφων, ένα σενάριο στο οποίο ο Παναθηναϊκός φτάνει στο Final Four και κατακτά το ελληνικό πρωτάθλημα θα θεωρηθεί επιτυχημένο: «Αν φτάσουν στο Final Four και πάρουν το ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι ασφαλής», ανέφερε ο Βισνιάουσκας.

Ωστόσο, «αν φτάσουν στο Final Four, χάσουν βαριά στον ημιτελικό και μετά χάσουν και τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος… ίσως να φύγει», πρόσθεσε.

Τέλος, στην ανάλυσή τους, οι δύο δημοσιογράφοι κατέληξαν στο ότι το ελληνικό πρωτάθλημα ουσιαστικά θα κρίνει το μέλλον του Αταμάν. «Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιθανότατα ο βασικός παράγοντας. Στο Final Four είναι ένα παιχνίδι, μια… λοταρία. Πάντα μπορείς να εξηγήσεις γιατί έχασες. Αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι σειρά αγώνων. Εκεί θα κριθεί αν θα μείνει ο Αταμάν», τόνισαν.