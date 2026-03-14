«H αιτία που ο Παναθηναϊκός δεν παίζει στις δυνατότητές του ίσως είναι ο… Αταμάν»

Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν ζει με… σκαμπανεβάσματα τη φετινή σεζόν και αυτό δεν περνά απαρατήρητο.

Κάπως έτσι, ο Γκίτις Μπλαζεβίτσιους στο Urbonus podcast του Basketnews, σχολίασε τα όσα είπε ο Τούρκος προπονητής, μετά τη νίκη των Πράσινων επί της Ζαλγκίρις.

«Αιχμηρή» κριτική στον Αταμάν

Αφορμή, τα σχόλια του Αταμάν για τα social media: «Λυπάμαι γι’ αυτούς στα social media γιατί απόψε δεν μπορούν να μιλήσουν», είπε ο κόουτς του Παναθηναϊκού και έτσι ήρθε η… απάντηση του Μπλαζεβίτσιους:

«Μόλις είδα το σχόλιο του Εργκίν Αταμάν για τους “haters”, ξέρετε, όποιους και αν εννοούσε. Λέει ότι όλοι στα social media μιλάνε για εκείνον: “Αταμάν φύγε”, “είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη”, “στον κόσμο”. Αλλά “όλοι ξέρουν τα αποτελέσματά μου, οπότε δεν με νοιάζει”»

Και συμπλήρωσε φοβερή… ατάκα: «Φαίνεται όμως ότι σε νοιάζει λίγο, εφόσον το αναφέρεις στις δηλώσεις μετά τον αγώνα, έτσι δεν είναι;».

Παράλληλα, διαφώνησε με τον ισχυρισμό του Αταμάν για το αν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Ζαλγκίρις: «Και μετά έλεγε είπε ότι “μερικές φορές φέτος δεν παίξαμε καλό μπάσκετ, απόψε παίξαμε πολύ καλά κόντρα στη Ζάλγκιρις”. Λοιπόν, αν αυτή είναι η αξιολόγησή σου, έχω ένα πρόβλημα με αυτό, γιατί δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα ποιοτικό παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό, όπως ανέφερες, αν θέλεις να είσαι ομάδα Final Four», τόνισε και έκλεισε την τοποθέτησή του:

«Αν αυτό είναι το κριτήριό σου για ένα “πολύ καλά παιγμένο παιχνίδι”, τότε και πάλι — δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον Εργκίν Αταμάν — απλά πιστεύω ότι παίζουν κάτω από τις δυνατότητές τους και ίσως αυτός να είναι εν μέρει η αιτία»