Αταμάν: «Ο Λεσόρ μας έδωσε ισορροπία»
Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην επιστροφή του Λεσόρ στις δηλώσεις του μετά τη νίκη με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες στη Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να στέκεται στην επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στις δηλώσεις του.
Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως ο Γάλλος τους δίνει μεγαλύτερη ισορροπία στο παρκέ ενώ αποκάλυψε πως άπαντες νιώθουν πιο άνετα με εκείνον στο παιχνίδι.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αταμάν:
«Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο, παίξαμε πολύ καλή άμυνα και αναγκάσαμε τους αντιπάλους μας να πάνε σε δύσκολα σουτ. Ο Λεσόρ μας έδωσε ισορροπία σε άμυνα και επίθεση, μας βοήθησε να βάλουμε την μπάλα κοντά στο καλάθι, νιώσαμε πιο άνετα με εκείνον στο παρκέ. Η νίκη ήρθε πιο εύκολα, ο Φρανσίσκο μείωσε τη διαφορά στο τέλος. Ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι η Ζάλγκιρις, για αυτό είναι τόσο σημαντική η νίκη μας».
Για τον Λεσόρ: «Θέλαμε να τον βάλουμε γιατί ξέραμε από τις προπονήσεις ότι ήταν έτοιμος. Θέλαμε να του δώσουμε 2-3 λεπτά στην αρχή για να ζεσταθεί και μετά να μπει ο Χολμς. Έκανε πολύ καλή δουλειά και μας βοήθησε πάρα πολύ για να έχουμε ισορροπία σε άμυνα και επίθεση».
