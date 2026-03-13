Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακό και τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)

O Oλυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο με 81-80 από τη Μονακό των 9 παικτών και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 20-11, με τους Μονεγάσκους να φτάνουν τις 17 νίκες και να βρίσκονται στη 10η θέση της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας της Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και ανέβηκε στο 17-14.

Νωρίτερα η Ντουμπάι είχε νικήσει με 100-94 και έφτασε στις 16 νίκες, εγείροντας αξιώσεις εισόδου στην δεκάδα της διοργάνωσης και στα play-in.

Η Εφές πέτυχε τεράστιο διπλό με 81-80 στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου το οποίο ωστόσο δεν έχει βαθμολογικό αντίκρισμα καθώς βρίσκεται στην 18η θέση με ρεκόρ 10-21.

Η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε με 96-79 την Βαλένθια στην ισπανική μονομαχία και συνεχίζει σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας, όντας τρίτη με 20-11 ρεκόρ.

Τέλος και η Παρί επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα της από τον Ολυμπιακό, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 90-81.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 31ης αγωνιστικής της Euroleague

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν 82-88

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80

Dubai BC – Μπασκόνια 100-94

Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές 80-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 96-79

Παρί – Βιλερμπάν 90-81

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 13/3 στις 21:00

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/3 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ 13/3 στις 21:30

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 19/3 στις 19:00

Αναντολού Εφές – Μονακό 19/3 στις 19:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 19/3 στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 19/3 στις 21:15

Μπάγερν – Dubai BC 19/3 στις 21:30

Παρί – Παρτίζαν 19/3 στις 21:45

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 στις 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 στις 20:00

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 20/3 στις 21:15

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 στις 21:45