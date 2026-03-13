Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακό και τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Μονακό και ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΟΑΚΑ. Δείτε τη βαθμολογία της Εuroleague.
- Οι Γάλλοι φουλάρουν βενζίνη στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία
- Alpha Bank: Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην ελληνική οικονομία
- Η ζωή του Μαδούρο πίσω από τα κάγκελα στη Νέα Υόρκη: «Εγώ είμαι ο πρόεδρος!»
- Το Netflix έβαλε στο μάτι τον αθάνατο έρωτα των Φρίντα Κάλο και Ντιέγκο Ριβέρα – Ετοιμάζει σειρά
O Oλυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο με 81-80 από τη Μονακό των 9 παικτών και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 20-11, με τους Μονεγάσκους να φτάνουν τις 17 νίκες και να βρίσκονται στη 10η θέση της Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός από την άλλη επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας της Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και ανέβηκε στο 17-14.
Νωρίτερα η Ντουμπάι είχε νικήσει με 100-94 και έφτασε στις 16 νίκες, εγείροντας αξιώσεις εισόδου στην δεκάδα της διοργάνωσης και στα play-in.
Η Εφές πέτυχε τεράστιο διπλό με 81-80 στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου το οποίο ωστόσο δεν έχει βαθμολογικό αντίκρισμα καθώς βρίσκεται στην 18η θέση με ρεκόρ 10-21.
Η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε με 96-79 την Βαλένθια στην ισπανική μονομαχία και συνεχίζει σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας, όντας τρίτη με 20-11 ρεκόρ.
Τέλος και η Παρί επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα της από τον Ολυμπιακό, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 90-81.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 31ης αγωνιστικής της Euroleague
Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν 82-88
Μονακό – Ολυμπιακός 81-80
Dubai BC – Μπασκόνια 100-94
Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές 80-81
Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 96-79
Παρί – Βιλερμπάν 90-81
Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88
Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 13/3 στις 21:00
Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/3 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ 13/3 στις 21:30
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 19/3 στις 19:00
Αναντολού Εφές – Μονακό 19/3 στις 19:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 19/3 στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 19/3 στις 21:15
Μπάγερν – Dubai BC 19/3 στις 21:30
Παρί – Παρτίζαν 19/3 στις 21:45
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 20/3 στις 19:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 20/3 στις 20:00
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 20/3 στις 21:15
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/3 στις 21:45
- Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
- Αταμάν: «Ο Λεσόρ μας έδωσε ισορροπία»
- Conference League: «Κράτησε» στο Selhurst Park η ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Ανατροπή για τη Φιορεντίνα (2-1)
- Παναθηναϊκός: Η ρεβάνς με την Μπέτις, η διασταύρωση στους «8» και οι πιθανοί αντίπαλοι στα ημιτελικά
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Ολυμπιακό και τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)
- Βαθμολογία UEFA: Επέλαση της Ελλάδας, πλησιάζει την 10η Τσεχία
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις