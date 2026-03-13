Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Ζαλγκίρις στο Telekom Center για την 31η αγωνιστική της Euroleague σε ένα must-win παιχνίδι για τους Πράσινους που τρέχουν να προλάβουν τα πλέι οφ. Με νίκη λοιπόν από την δέκατη θέση θα μπορούσε να εκτοξευθεί μέχρι και στην έκτη- με τα απαραίτητα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια- ερχόμενος μάλιστα από σερί 4 ηττών που κρατούσε στη διοργάνωση.

Ο Τσέντι Οσμάν λοιπόν ήρθε και έβαλε τέλος στο σερί, πετυχαίνοντας 24 πόντους με 7/7 σουτ και 8/10 βολές. Παράλληλα μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη έστω και με 4π. (92-88).

Τι έκανε λοιπόν ο Ματίας Λεσόρ στην επιστροφή του:

Γεγονός της βραδιάς ο Ματίας Λεσόρ στην επιστροφή του στα παρκέ, ξεκινώντας στη βασική πεντάδα του Εργκίν Αταμάν και πετυχαίνοντας μάλιστα το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης, έχοντας φέρει στο γήπεδο όλη του την οικογένεια.

Σε 23 λεπτά που αγωνίστηκε, σημείωσε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, τάπα και 9 στο σύστημα αξιολόγησης PIR. Πήρε 8 σουτ, ευστόχησε στα 4, έβαλε και μία βολή (στις 2) και έφερε πίσω στον Παναθηναϊκό τη σιγουριά στη θέση πέντε που ψάχνει από την ώρα που τον έχασε.

Από κει και πέρα οι δύο ομάδες βρίσκονταν μαζί στο σκορ σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Φρανσίσκο να δίνει προβάδισμα πέντε πόντων στους Λιθουανούς και τον Σορτς να κάνει το 24-27 στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στη δεύτερη περίοδο, Ναν και Οσμάν ηγήθηκαν του Παναθηναϊκού και με 12 πόντους ο καθένας, έβαλαν την ομάδα τους μπροστά στο σκορ με 38-36. Από κει και πέρα οι Πράσινοι έπαιξαν καλή άμυνα και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (44-40). Από την Ζαλγκίρις ο Μάοντο Λο ήταν ο μόνος διψήφιος με 10 πόντους, ο Φρανσίσκο σημείωσε 5 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ και ο Μπιρούτις πρόσθεσε 5 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Μόουζες Ράιτ έχοντας κάνει δύο φάουλ από νωρίς έμεινε στα 3.45 λεπτά συμμετοχής.

Ο Κώστας Σλούκας στο τρίτο δεκάλεπτο με 8 συνεχόμενους πόντους έβαλε την ομάδα του μπροστά με 63-54, δίνοντας δηλαδή στους Πράσινους το μεγαλύτερό τους προβάδισμα, όμως ο Φρανσίσκο μείωσε γρήγορα σε 63-59 και εν τέλει ο Παναθηναϊκός τελείωσε την περίοδο με 65-59. Ναν και Οσμάν στην τελευταία περίοδο φτάσανε τους 20 πόντους ο καθένας και ανέβασαν την διαφορά στους 12 (71-59).

Φρανσίσκο και Ράιτ προσπάθησαν να κρατήσουν τους Λιθουανούς στο παιχνίδι, αλλά ο Τούρκος με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 82-68, με τέσσερα λεπτά να απομένουν για τη λήξη. Οι δύο σταρ των φιλοξενούμενων δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα, με τον Γάλλο μάλιστα να το κάνει παιχνίδι τριών πόντων με 1:28 στο ρολόι. Ο Χέιζ-Ντέιβις αφού έκανε το 85-80 έκανε φάουλ στον ψηλό της Ζαλγκίρις, στέλνοντάς τον στις βολές και συμπληρώνοντας τα πέντε προσωπικά του φάουλ. Με το σκορ 85-82, ο Χουάντσο ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία και έκανε το 88-82, βάζοντας ουσιαστικά τίτλους τέλους στο ματς. Τελικό σκορ, 92-88.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 6, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 24 (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 8/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χολμς 2, Σλούκας 12, Χέιζ-Ντέιβις 10 (1), Γκραντ (3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 λάθος), Ναν 22 (8/15 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Λεσόρ 9 (3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη, 1 μπλοκ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 5 (1/2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 13 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φρανσίσκο 23 (4/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ράιτ 12 (2 λάθη), Μπραζντέικις 5 (1/8 σουτ), Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 7 (4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Λο 11 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σλίβα 9 (1), Μπιρούτις 5 (5 ριμπάουντ), Μπουτκεβίτσιους, Σιρβίντις, Ουλάνοβας 3 (1)