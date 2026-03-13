Λεσόρ: «Eυχαριστώ άπαντες για τη στήριξη - Τώρα που θα πάω σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ζάλγκιρις Κάουνας με 92-88 και πήρε μια πολύτιμη νίκη στη Euroleague, με τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει στην δράση μετά από κάτι λιγότερο από έναν χρόνο, συγκεκριμένα μετά από 291 ημέρες!

Ο Γάλλος μίλησε μετά το ματς τονίζοντας πως είναι κουρασμένος, πως δεν προσπάθησε να κάνει τον ήρωα, ενώ ευχαρίστησε την οικογένειά του και τον κόσμο.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ματίας Λεσόρ:

«Νιώθω κουρασμένος (σ.σ. γέλια). Είμαι χαρούμενος για τη νίκη, ήταν το πιο σημαντικό ματς, πρέπει να ξεκινήσουμε να παίρνουμε νίκες και ήταν μια καλή αρχή αυτή σήμερα.

Προσπάθησα να ακολουθήσω τη ρουτίνα μου, ότι έκανα και πριν τον τραυματισμό μου. Ήθελα να φρεσκάρω το κορμί μου, να το ηρεμήσω. Ήθελα να είμαι κομμάτι της νίκης, δεν προσπάθησα να κάνω τον ήρωα, αλλά να βοηθήσω πραγματικά την ομάδα μου να πάρει τη νίκη.

Για την οικογένειά του: «Χωρίς αυτούς δε θα μπορούσα να κάνω τίποτα, ήταν πάντα δίπλα μου. Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο».

Για τον κόσμο: «Έχω πάρει μηνύματα από όλο τον κόσμο, τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν πάντα δίπλα μου και ήταν εδώ ξανά σήμερα και το καλωσόρισμά τους δε θα το ξεχάσω ποτέ».