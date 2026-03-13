Λεσόρ: «Eυχαριστώ άπαντες για τη στήριξη - Τώρα που θα πάω σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

sports betsson
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
Μπάσκετ 13 Μαρτίου 2026, 01:14

Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ήταν εμφανές το πόσο χαρούμενος ήταν που αγωνίστηκε μετά από τόσο καιρό νιώθοντας καλά το κορμί του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ζάλγκιρις Κάουνας με 92-88 και πήρε μια πολύτιμη νίκη στη Euroleague, με τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει στην δράση μετά από κάτι λιγότερο από έναν χρόνο, συγκεκριμένα μετά από 291 ημέρες!

Ο Γάλλος μίλησε μετά το ματς τονίζοντας πως είναι κουρασμένος, πως δεν προσπάθησε να κάνει τον ήρωα, ενώ ευχαρίστησε την οικογένειά του και τον κόσμο.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ματίας Λεσόρ:

«Νιώθω κουρασμένος (σ.σ. γέλια). Είμαι χαρούμενος για τη νίκη, ήταν το πιο σημαντικό ματς, πρέπει να ξεκινήσουμε να παίρνουμε νίκες και ήταν μια καλή αρχή αυτή σήμερα.

Προσπάθησα να ακολουθήσω τη ρουτίνα μου, ότι έκανα και πριν τον τραυματισμό μου. Ήθελα να φρεσκάρω το κορμί μου, να το ηρεμήσω. Ήθελα να είμαι κομμάτι της νίκης, δεν προσπάθησα να κάνω τον ήρωα, αλλά να βοηθήσω πραγματικά την ομάδα μου να πάρει τη νίκη.

Για την οικογένειά του: «Χωρίς αυτούς δε θα μπορούσα να κάνω τίποτα, ήταν πάντα δίπλα μου. Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο».

Για τον κόσμο: «Έχω πάρει μηνύματα από όλο τον κόσμο, τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν πάντα δίπλα μου και ήταν εδώ ξανά σήμερα και το καλωσόρισμά τους δε θα το ξεχάσω ποτέ».

Headlines:
Επικαιρότητα
Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Αντιδρά ο εγκέφαλος: Αυτό πονάει πιο πολύ και από χωρισμό…

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Λεσόρ: «Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη – Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»
Μπάσκετ 13.03.26

Λεσόρ: «Eυχαριστώ άπαντες για τη στήριξη - Τώρα που θα πάω σπίτι θα το διασκεδάσω λίγο»

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και ήταν εμφανές το πόσο χαρούμενος ήταν που αγωνίστηκε μετά από τόσο καιρό νιώθοντας καλά το κορμί του.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)
Μπάσκετ 13.03.26

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)

Με 24 πόντους του Οσμάν και άλλους 22 του Ναν ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και αγχωτικά τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και «ανάσανε» βαθμολογικά. Επιστροφή για τον Ματίας Λεσόρ μετά από 291 ημέρες.

Σύνταξη
Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο (vid)
Μπάσκετ 12.03.26

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο (vid)

Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και χωρίς πλέον την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο και έχασε ευκαιρία να «αγκαλιάσει»την 4άδα.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 12.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 12.03.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ
Euroleague 12.03.26

Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους στο Πριγκιπάτο (20:00).

Σύνταξη
Ο Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και θέλει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως
Euroleague 12.03.26

Ο Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και θέλει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και η αλλαγή ατζέντη από τον Γάλλο είναι από τα πιο «καυτά» θέματα – Τι σημαίνει η κίνηση αυτή, τι συμβόλαιο ψάχνει στην αγορά και γιατί εμπλέκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις
Euroleague 12.03.26

Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις

Ο Ολυμπιακός θέλει στο Μονακό να κάνει το 2/2 στη δική του «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει restart υποδεχόμενος τη Ζάλγκιρις Κάουνας

Σύνταξη
Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν
Euroleague 12.03.26

Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν

Με αφορμή την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της Μονακό, αυτοί είναι όλοι οι προπονητές που έφυγαν από την ομάδα που ήταν στην αρχή της σεζόν στη Euroleague.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πως έγινε το ατύχημα
Κόσμος 13.03.26

Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πως έγινε το ατύχημα

Ένα KC-135 εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να συγκρούστηκε στον αέρα με άλλο αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από το Ιράκ, το οποίο κατάφερε να προσγειωθεί στο Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ο Ντίλιαν δίνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο υποκλοπών: Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου

Το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντίλιαν σε δήλωσή του στη Δώρα Αναγνωστοπούλου στην εκπομπή Mega Stories έδειξε την ελληνική κυβέρνηση ως βασικό συνεργάτη του στην υπόθεση των υποκλοπών με το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Καταρρίπτει το αφήγημα περί «ιδιωτών».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)
Μπάσκετ 13.03.26

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ (vid)

Με 24 πόντους του Οσμάν και άλλους 22 του Ναν ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και αγχωτικά τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και «ανάσανε» βαθμολογικά. Επιστροφή για τον Ματίας Λεσόρ μετά από 291 ημέρες.

Σύνταξη
Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
Τεχνολογία 12.03.26

Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)

Βάργκα στο 3' Κοϊτά στο 33' και Γκατσικοβιτς στο 36' πέτυχαν τα τρία γκολ της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με την Τσέλιε, ενώ στις αρχές του δεύτερου σκόραρε και ο Μουκουντί (49'). Δείτε τα βίντεο.

Σύνταξη
Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ
Ανάλυση ΕΝΑ 12.03.26

Πώς διαμορφώθηκε το ΑΕΠ το 2025 - Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο εισόδημα

Νέα ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσίευσε ο Κύκλος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31μ.

Σύνταξη
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12.03.26

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο
ΗΠΑ 12.03.26

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο

Οι βουλευτές των ΗΠΑ κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών όπλων

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Απόρρητο