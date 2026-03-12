sports betsson
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο
Μπάσκετ 12 Μαρτίου 2026, 22:11

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο

Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και χωρίς πλέον την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο και έχασε ευκαιρία να «αγκαλιάσει»την 4άδα.

Σύνταξη
Η Μονακό υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο για την 31η αγωνιστική της Euroleague και παρά τα ατελείωτα προβλήματα που αντιμετώπιζε, οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πάρουν το διπλό και έκαναν την 11η τους ήττα στη φετινή σεζόν. Κάπως έτσι πέφτουν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας

Η ομάδα του Μόντε Κάρλο πρωτού καν ξεκινήσει το παιχνίδι αντιμετώπιζε πολλαπλά προβλήματα, με τον Έλι Οκόμπο να μένει τελευταία στιγμή εκτός αγώνα λόγω μικροτραυματισμού, ενώ μόνο εννέα παίκτες ήταν συνολική διαθέσιμοι. Σαν δεν έφταναν αυτά, ο Μάικ Τζέιμς μέχρι μια ώρα πριν του ματς, δεν είχε εμφανιστεί στο γήπεδο. Εν τέλει ανακοινώθηκε πως θα αγωνιστεί κανονικά την τελευταία στιγμή, όμως οι Μονεγάσκοι είχαν μπροστά τους δύσκολο έργο με απέναντι στον Ολυμπιακό με πολλαπλές απουσίες.

Στο παρκέ, οι γηπεδούχοι κάθε άλλο παρά να είναι σε κρίση φάνηκαν. Αντιθέτως ξεκίνησαν το παιχνίδι εξαιρετικά, με σερί 11-2, υποχρεώνοντας μάλιστα τον Ολυμπιακό σε πολλά λάθη. Ο Αμερικανός σταρ του Μόντε Κάρλο τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 7 πόντους, δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα 8 πόντων (22-14). Από τους Ερυθρολεύκους, τα πράγματα δεν πήγαιναν τόσο καλά. Στην επίθεση δεν είχαν καθαρό μυαλό και κάπως έτσι οδηγήθηκαν σε κακές επιλογές. Ο Μιλουτίνοφ ξεχώρισε μόνο, με 6 πόντους και πολλές μάχες κάτω από τη μπασκέτα.

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, πάλι ξεκίνησε με αρνητικό σερί 7-0, με τον Τάρπεϊ να πετυχαίνει 7 πόντους σε δυόμιση λεπτά. Ο Γουόρντ έδωσε κάποιες λύσεις, ο Μιλουτίνοφ έγινε ο πρώτος διψήφιος του αγώνα και ο Ντόρσεϊ στο τέλος του δεκαλέπτου βρήκε τα πατήματά του, φτάνοντας του 9 πόντους και μειώνοντας σε 43-37. Έτσι πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, με τον Ολυμπιακό να έχει πολλά προβλήματα να λύσει και το κυριότερο μετά από τα συνεχόμενα λάθη, ήταν οι χαμένες βολές. Μόλις σε 6 από τις 10 ευστόχησαν οι Πειραιώτες, με τον Ντόρσεϊ να χάνει 2 και Μιλουτίνοφ και Μακίσικ από μία. Ο Τζέιμς είχε 9 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο πολυτιμότερος του πρώτου ημιχρόνου ήταν ο Ματ Στράζελ με 7 πόντους, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Η αντεπίθεση του Ολυμπιακού ξεκίνησε στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους Ντόρσεϊ και Παπανικολάου να πετυχαίνουν από ένα τρίποντο, τον Νιλικίνα να ευστοχεί σε δύο και τον Πίτερς να φτάνει τους 11 πόντους μετά από τρία εύστοχα δίποντα. Από τη Μονακό ο Ντάνιελ Τάις έκανε τρομερή περίοδο, με 7 συνεχόμενους πόντους, φτάνοντας τους 13 και κρατώντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Εν τέλει ο Γουόρντ με μια βολή έβαλε τους Ερυθρόλευκους μπροστά με 62-63, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δεκαλέπτου, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν στο τέταρτο με προβάδισμα ενός πόντου.

Στην τελευταία περίοδο λοιπόν οι δύο ομάδες πάλεψαν μέχρι τέλους, με τους Ντόρσεϊ και Τζέιμς να παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις. Ο Ελληνοαμερικανός έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με 76-75, δύο λεπτά πριν το τέλος. Ο Τζέιμς ένα λεπτό αργότερα έκανε το 79-77 υπέρ της Μονακό με 1:22 στο ρολόι, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα αποχώρησε με ενοχλήσεις στο δικέφαλο του ποδιού. Ο Πίτερς με δύο ελεύθερες βολές είχε την ευκαιρία να βάλει τον Ολυμπιακό με δύο, ευστόχησε μόνο στη μία για το 79-80.

Με τον Τζέιμς εκτός παρκέ, ο Στράζελ πήρε την τελευταία επίθεση των Γάλλων και με δύσκολο λέι απ έκανε το 81-80. Με τέσσερα δευτερόλεπτα ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε τάιμ άουτ, όμως δεν του βγήκε η επίθεση και ο Μιλουτίνοφ εν τέλει εκτέλεσε ένα σουτ τριών πόντων, στο οποίο αστόχησε.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Μονακό (Μαρκοϊσβίλι): Μπλόσομγκεϊμ 13 (6/6 δίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Τάις 13 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιάλο 8 (4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χέις (0/4 δίποντα), Τάρπι 7 (1), Μπεγκαρίν 9 (4/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 7 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 8 (2/9 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στράζελ 9 (3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζέιμς 14 (3/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Γουορντ 10 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Παπανικολάου 5 (1), Ντόρσεϊ 19 (1/4 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 17 (5/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Μιλουτίνοβ 13 (3/3 δίποντα, 7/9 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόσεφ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Χολ, ΜακΚίσικ 1, Τζόουνς, Φουρνιέ 3 (1/6 σουτ)

Επικαιρότητα
Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 13.03.26

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ

Με 24 πόντους του Οσμάν και άλλους 22 του Ναν ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και αγχωτικά τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και «ανάσανε» βαθμολογικά. Επιστροφή για τον Ματίας Λεσόρ μετά από 291 ημέρες.

Σύνταξη
Μπάσκετ 13.03.26

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ

Με 24 πόντους του Οσμάν και άλλους 22 του Ναν ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και αγχωτικά τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και «ανάσανε» βαθμολογικά. Επιστροφή για τον Ματίας Λεσόρ μετά από 291 ημέρες.

Σύνταξη
Μπάσκετ 12.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπάσκετ 12.03.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ
Euroleague 12.03.26

Εκτός και με τη Μονακό ο Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση με τους Μονεγάσκους στο Πριγκιπάτο (20:00).

Σύνταξη
Ο Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και θέλει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως
Euroleague 12.03.26

Ο Φρανσίσκο άλλαξε μάνατζερ και θέλει συμβόλαιο 2 εκατ. ευρώ ετησίως

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και η αλλαγή ατζέντη από τον Γάλλο είναι από τα πιο «καυτά» θέματα – Τι σημαίνει η κίνηση αυτή, τι συμβόλαιο ψάχνει στην αγορά και γιατί εμπλέκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις
Euroleague 12.03.26

Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις

Ο Ολυμπιακός θέλει στο Μονακό να κάνει το 2/2 στη δική του «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει restart υποδεχόμενος τη Ζάλγκιρις Κάουνας

Σύνταξη
Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν
Euroleague 12.03.26

Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν

Με αφορμή την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της Μονακό, αυτοί είναι όλοι οι προπονητές που έφυγαν από την ομάδα που ήταν στην αρχή της σεζόν στη Euroleague.

Σύνταξη
Μπάσκετ 13.03.26

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Νίκη-«ανάσα» στην επιστροφή του Λεσόρ

Με 24 πόντους του Οσμάν και άλλους 22 του Ναν ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και αγχωτικά τη Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ με 92-88 και «ανάσανε» βαθμολογικά. Επιστροφή για τον Ματίας Λεσόρ μετά από 291 ημέρες.

Σύνταξη
Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
Τεχνολογία 12.03.26

Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Τσέλιε – ΑΕΚ: Τρία γκολ στο ημίχρονο η «Ένωση» κι ένα ακόμη στο 49′ (vids)

Βάργκα στο 3' Κοϊτά στο 33' και Γκατσικοβιτς στο 36' πέτυχαν τα τρία γκολ της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με την Τσέλιε, ενώ στις αρχές του δεύτερου σκόραρε και ο Μουκουντί (49'). Δείτε τα βίντεο.

Σύνταξη
Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ
Ανάλυση ΕΝΑ 12.03.26

Πώς διαμορφώθηκε το ΑΕΠ το 2025 - Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο εισόδημα

Νέα ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσίευσε ο Κύκλος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Mondo Classic: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Καραλής – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την έβδομη θέση με άλμα στα 5,80μ. στο μίτινγκ επί κοντώ που διεξήχθη στην Ουψάλα, στο «σπίτι» του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,31μ.

Σύνταξη
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12.03.26

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο
ΗΠΑ 12.03.26

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο

Οι βουλευτές των ΗΠΑ κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών όπλων

Σύνταξη
Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του
Κόσμος 12.03.26

Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου συνένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, έχουμε καταφέρει τεράστια επιτεύγματα. Επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί
Conference League 12.03.26

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί

Η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 3-1 στην έδρα της Σάμσουνσπορ παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – Λιόν
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Θέλτα – Λιόν

LIVE: Θέλτα – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Λιόν για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Ρακόβ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Φιορεντίνα – Ρακόβ

LIVE: Φιορεντίνα – Ρακόβ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Ρακόβ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
