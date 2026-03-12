Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο

Η Μονακό υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο για την 31η αγωνιστική της Euroleague και παρά τα ατελείωτα προβλήματα που αντιμετώπιζε, οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πάρουν το διπλό και έκαναν την 11η τους ήττα στη φετινή σεζόν. Κάπως έτσι πέφτουν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας

Η ομάδα του Μόντε Κάρλο πρωτού καν ξεκινήσει το παιχνίδι αντιμετώπιζε πολλαπλά προβλήματα, με τον Έλι Οκόμπο να μένει τελευταία στιγμή εκτός αγώνα λόγω μικροτραυματισμού, ενώ μόνο εννέα παίκτες ήταν συνολική διαθέσιμοι. Σαν δεν έφταναν αυτά, ο Μάικ Τζέιμς μέχρι μια ώρα πριν του ματς, δεν είχε εμφανιστεί στο γήπεδο. Εν τέλει ανακοινώθηκε πως θα αγωνιστεί κανονικά την τελευταία στιγμή, όμως οι Μονεγάσκοι είχαν μπροστά τους δύσκολο έργο με απέναντι στον Ολυμπιακό με πολλαπλές απουσίες.

Στο παρκέ, οι γηπεδούχοι κάθε άλλο παρά να είναι σε κρίση φάνηκαν. Αντιθέτως ξεκίνησαν το παιχνίδι εξαιρετικά, με σερί 11-2, υποχρεώνοντας μάλιστα τον Ολυμπιακό σε πολλά λάθη. Ο Αμερικανός σταρ του Μόντε Κάρλο τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 7 πόντους, δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα 8 πόντων (22-14). Από τους Ερυθρολεύκους, τα πράγματα δεν πήγαιναν τόσο καλά. Στην επίθεση δεν είχαν καθαρό μυαλό και κάπως έτσι οδηγήθηκαν σε κακές επιλογές. Ο Μιλουτίνοφ ξεχώρισε μόνο, με 6 πόντους και πολλές μάχες κάτω από τη μπασκέτα.

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, πάλι ξεκίνησε με αρνητικό σερί 7-0, με τον Τάρπεϊ να πετυχαίνει 7 πόντους σε δυόμιση λεπτά. Ο Γουόρντ έδωσε κάποιες λύσεις, ο Μιλουτίνοφ έγινε ο πρώτος διψήφιος του αγώνα και ο Ντόρσεϊ στο τέλος του δεκαλέπτου βρήκε τα πατήματά του, φτάνοντας του 9 πόντους και μειώνοντας σε 43-37. Έτσι πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, με τον Ολυμπιακό να έχει πολλά προβλήματα να λύσει και το κυριότερο μετά από τα συνεχόμενα λάθη, ήταν οι χαμένες βολές. Μόλις σε 6 από τις 10 ευστόχησαν οι Πειραιώτες, με τον Ντόρσεϊ να χάνει 2 και Μιλουτίνοφ και Μακίσικ από μία. Ο Τζέιμς είχε 9 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο πολυτιμότερος του πρώτου ημιχρόνου ήταν ο Ματ Στράζελ με 7 πόντους, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Η αντεπίθεση του Ολυμπιακού ξεκίνησε στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους Ντόρσεϊ και Παπανικολάου να πετυχαίνουν από ένα τρίποντο, τον Νιλικίνα να ευστοχεί σε δύο και τον Πίτερς να φτάνει τους 11 πόντους μετά από τρία εύστοχα δίποντα. Από τη Μονακό ο Ντάνιελ Τάις έκανε τρομερή περίοδο, με 7 συνεχόμενους πόντους, φτάνοντας τους 13 και κρατώντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Εν τέλει ο Γουόρντ με μια βολή έβαλε τους Ερυθρόλευκους μπροστά με 62-63, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δεκαλέπτου, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν στο τέταρτο με προβάδισμα ενός πόντου.

Στην τελευταία περίοδο λοιπόν οι δύο ομάδες πάλεψαν μέχρι τέλους, με τους Ντόρσεϊ και Τζέιμς να παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις. Ο Ελληνοαμερικανός έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με 76-75, δύο λεπτά πριν το τέλος. Ο Τζέιμς ένα λεπτό αργότερα έκανε το 79-77 υπέρ της Μονακό με 1:22 στο ρολόι, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα αποχώρησε με ενοχλήσεις στο δικέφαλο του ποδιού. Ο Πίτερς με δύο ελεύθερες βολές είχε την ευκαιρία να βάλει τον Ολυμπιακό με δύο, ευστόχησε μόνο στη μία για το 79-80.

Με τον Τζέιμς εκτός παρκέ, ο Στράζελ πήρε την τελευταία επίθεση των Γάλλων και με δύσκολο λέι απ έκανε το 81-80. Με τέσσερα δευτερόλεπτα ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε τάιμ άουτ, όμως δεν του βγήκε η επίθεση και ο Μιλουτίνοφ εν τέλει εκτέλεσε ένα σουτ τριών πόντων, στο οποίο αστόχησε.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80

Μονακό (Μαρκοϊσβίλι): Μπλόσομγκεϊμ 13 (6/6 δίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Τάις 13 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιάλο 8 (4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χέις (0/4 δίποντα), Τάρπι 7 (1), Μπεγκαρίν 9 (4/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 7 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 8 (2/9 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στράζελ 9 (3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζέιμς 14 (3/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Γουορντ 10 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Παπανικολάου 5 (1), Ντόρσεϊ 19 (1/4 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 17 (5/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Μιλουτίνοβ 13 (3/3 δίποντα, 7/9 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόσεφ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Χολ, ΜακΚίσικ 1, Τζόουνς, Φουρνιέ 3 (1/6 σουτ)