Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τη Μονακό, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό.

Ο 43χρονος προπονητής έκανε το πρώτο του σχόλιο, μέσω του ατζέντη του Μίσκο Ραζνάτοβιτς και ευχαρίστησε τους Μονεγάσκους αναφέροντας ότι η Μονακό θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του ως η ομάδα που κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο ως τεχνικός και φυσικά, αξέχαστος θα παραμείνει για εκείνον και ο τελικός της Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε.

Όσα είπε ο Σπανούλης

«Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός EuroLeague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν».