Βασίλης Σπανούλης: Το πρώτο σχόλιο μετά την αποχώρησή του από τη Μονακό (pic)
Όσα ανέφερε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του από τη Μονακό.
Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τη Μονακό, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό.
Ο 43χρονος προπονητής έκανε το πρώτο του σχόλιο, μέσω του ατζέντη του Μίσκο Ραζνάτοβιτς και ευχαρίστησε τους Μονεγάσκους αναφέροντας ότι η Μονακό θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του ως η ομάδα που κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο ως τεχνικός και φυσικά, αξέχαστος θα παραμείνει για εκείνον και ο τελικός της Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε.
Όσα είπε ο Σπανούλης
«Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός EuroLeague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν».
Vassilis Spanoulis and AS Monaco have mutually agreed to part ways.
Coach s quote:
“My stay in Monaco will always remain in my memory. The first trophy I won as a coach and my first EuroLeague final are achievements I will never forget! I wish the club much success for the…
— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) March 11, 2026
