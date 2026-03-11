Παραιτήθηκε ο Σπανούλης – Ποιος θα κάτσει στον πάγκο της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Βασίλης Σπανούλης αποτελεί παρελθόν για τη Μονακό και πλέον μένει να φανεί ποιος θα κάτσει στον πάγκο της ομάδας για τον επερχόμενο αγώνα με τον Ολυμπιακό
Θέμα ωρών φαίνεται πως είναι η ανακοίνωση της αποχώρησης του Βασίλη Σπανούλη από την τεχνική ηγεσία της Μονακό.
Μία εξέλιξη -κατά πολλούς- αναμενόμενη, καθώς η ομάδα βρίσκεται ουσιαστικά υπό διάλυση και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ εξαιτίας των συνεχιζόμενων οικονομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον σύλλογο.
Ο Σπανούλης δεν άντεξε όλη αυτή την κατάσταση και παραιτήθηκε, μη μπορώντας φυσικά να διαχειριστεί αγωνιστικά τα όσα συμβαίνουν έξω από το παρκέ. Οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς τα… λένε όλα!
Πλέον, μένει να φανεί με ποιον προπονητή στον πάγκο θα παίξει η Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό την Πέμπτη 12 Μαρτίου (20:00), στον αγώνα ο οποίος θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague. Με πιθανότερο να είναι ο ένας εκ των βοηθών του Σπανούλη, ο οποίος ήταν στον σύλλογο και πριν τον Έλληνα τεχνικό και πρόκειται για τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι.
Πότε ανέλαβε ο Σπανούλης
Ο Σπανούλης είχε αναλάβει τη Μονακό στις 26 Νοεμβρίου του 2024, μετά από την επιτυχημένη θητεία του στο Περιστέρι τις σεζόν 2022/23 και 2023/24.
Μόλις στην πρώτη του χρονιά στη Euroleague ο 43χρονος Έλληνας προπονητής κατάφερε να οδηγήσει τους Μονεγάσκους στον τελικό της διοργάνωσης, όπου ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε.
- Παραιτήθηκε ο Σπανούλης – Ποιος θα κάτσει στον πάγκο της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό
- «Εκεί θα αγωνιστούν την επόμενη σεζόν Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο»
- Απίστευτα πράγματα από τον Αντεμπάγιο: Έβαλε 83 πόντους σε ένα ματς και ξεπέρασε τον Κόμπι! (vid)
- Μιλγουόκι Μπακς – Φοίνιξ Σανς 129-114: Δεν σηκώνουν… κεφάλι τα «Ελάφια», δεν έφτανε ο Αντετοκούνμπο (vid)
- Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς αποκλείστηκαν στους «16» του Indian Wells
- Μπαρτζώκας: «Είμαι ευγνώμων στους παίκτες και τους οπαδούς μας»
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2: Άλμα πρόκρισης των «ροχιμπλάνκος», με μυθικό πρώτο ημίχρονο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις