Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)

Το Σάββατο (7/3) που μας πέρασε η Μονακό παρατάχθηκε στον αγώνα με αντίπαλο τη Σολέ δίχως ο Βασίλης Σπανούλης να καθίσει στον πάγκο της. Εκτός έμεινε και ο συνεργάτης του, Ηλίας Καντζούρης, με τους Σεργκέι Γκλαντίρ και Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι να αναλαμβάνουν τα ηνία.

Η επίσημη δικαιολογία των Μονεγάσκων ήταν πως η απουσία τους είχε να κάνει για λόγους ασθένειας, ωστόσο είναι κρυφό μυστικό πως δύσκολα ο Έλληνας τεχνικός θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας, η οποία έχει να λύσει πολλά προβλήματα, κυρίως οικονομικά.

Το σκηνικό δεν αναμένεται να αλλάξει ούτε τις επόμενες μέρες, αφού σύμφωνα με το «BeBasket» αύριο (10/3) ο σύλλογος του Μόντε Κάρλο θα αντιμετωπίσει τη Ναντέρ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας και θα είναι ξανά χωρίς τον «Kill Bill». Όλα αυτά με τη Μονακό να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Πέμπτη (12/3, 20:00) για τη Euroleague εντός έδρας.