Δραματική η κατάσταση στη Μονακό: «Ο Σπανούλης δεν θα κάτσει στον πάγκο απόψε»
Ρεπορτάζ στο εξωτερικό βάζει… φωτιά, αναφορικά με το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό.
- Προβλέψεις σοκ για το πετρέλαιο – Μια ανάσα από τα 100 δολ.
- Σε αναμμένα κάρβουνα η κυπριακή αγορά - Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στέλνουν τους καταναλωτές στα ράφια
- Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες - Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media
- Τουλάχιστον 23 πνίγηκαν από τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το Ναϊρόμπι
Η Μονακό αντιμετωπίζει τη Σολέ σήμερα (7/3, 21:30), ωστόσο δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη τους πάγκου της.
Δημοσιογράφοι στο εξωτερικό αναφέρουν πως οι εξελίξεις θα είναι άμεσες και ο Έλληνας τεχνικός θα αποχωρήσει από το Πριγκιπάτο, ενώ δεν θα καθοδηγήσει την ομάδα σε λίγες ώρες.
«Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Μονακό απόψε. Είναι πιθανό να παραιτηθεί σύντομα, αν και ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση», ανέφερε ο Ματέο Αντρεάνι.
Δείτε την ανάρτηση για τον Βασίλη Σπανούλη και τη Μονακό:
💣👀Coach Vassilis Spanoulis will NOT be on the bench tonight. I can confirm @matty_vanpersie.
The Greek coach seems to want to leave the team soon.#EuroLeague #ASMonaco #Monaco pic.twitter.com/RFB0Asyde3
— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) March 7, 2026
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γκαμπριέλ Παντέλ-Ζουβ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η κατάσταση γύρω από τον Έλληνα τεχνικό είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ συμπλήρωσε πως οι παίκτες της ομάδας εκτιμούν πως ο Σπανούλης δεν θα κοουτσάρει στο αποψινό παιχνίδι.
Πρόβλημα και με Μίροτιτς
Συνεχίζονται τα προβλήματα για τη Μονακό, με τον Νίκολα Μίροτιτς να τραυματίζεται και να αναμένεται να μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Από ενάμιση μέχρι τέσσερις μήνες θα μείνει εκτός δράσης ο Μίροτιτς, εξαιτίας της πελματιαίας απονευρωσίτιδας που τον ταλαιπωρεί, με τον 35χρονο φόργουορντ να αντιμετωπίζει αρχικά το πρόβλημά του με ξεκούραση, ενώ δεν αποκλείεται να περάσει και την πόρτα του χειρουργείου, όπως αναφέρουν τα γαλλικά media.
- Δραματική η κατάσταση στη Μονακό: «Ο Σπανούλης δεν θα κάτσει στον πάγκο απόψε»
- Λευτέρης Πετρούνιας: «Ξεκινήσαμε καλά και προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά»
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 90-70: Oι Πράσινες πήραν το ντέρμπι στη Λεωφόρο
- LIVE: Άρης – Ατρόμητος
- Άρης: Οι 11άδες για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο
- Μπενίτεθ: «Όταν κερδίζεις η ατμόσφαιρα γίνεται καλύτερη» – Τι είπε για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό
- Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αποστολή κόντρα στον ΠΑΟΚ – Μέσα ο Ποντένσε (pic)
- Μύκονος Betsson: Ανακοίνωσε τον Μοχάβι Κινγκ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις