Σπανούλης: «Ο κόσμος μας ήταν καταπληκτικός, η αγάπη του Έλληνα για το έθνος μας» (vid)
Στην αντίδραση που έβγαλε η Εθνική μετά την εντός έδρας ήττα από το Μαυροβούνιο στάθηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη στην Ποντγκόριτσα.
Η Εθνική πήρε σπουδαία νίκη στο Μαυροβουνίου με 79-65 και στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλε η ομάδα μετά την ήττα της Παρασκευής από τους Μαυροβούνιους.
Παράλληλα ο Έλληνας τεχνικός αποθέωσε τους Έλληνες οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο και βοήθησαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τη συμπαράστασή του τονίζοντας πως «…Ήταν το πάθος, η καρδιά του Έλληνα, η αγάπη για το έθνος μας. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε».
Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:
«Είναι ακόμη πιο σημαντικό το ότι βγάλαμε αντίδραση ακόμη και από το να κάναμε δύο νίκες. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και σήμερα παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση. Οι συνεργάτες μου έκαναν πολύ καλή δουλειά όλη τη βδομάδα που έλειπα, στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαμε υπομονή, τα παιδιά όμως κατάλαβαν ότι πρέπει να παίξουμε σε διαφορετική ένταση, να γυρίσουμε καλύτερα την μπάλα, να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη και το κάναμε.
Η σημερινή νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά τα παιδιά είναι συνηθισμένα. Θέλουμε τα παιδιά να επιστρέψουν στις ομάδες τους, να είναι υγιή και να τους έχουμε στο επόμενο καλοκαίρι. Πάνω από όλα είναι η ειρήνη στον κόσμο, δυστυχώς δεν γίνονται ωραία πράγματα. Ελπίζω να βρεθεί λύση γιατί η ειρήνη είναι πάνω από όλα και δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Ο κόσμος μας ήταν καταπληκτικός, ακούγονταν παρότι ήταν πιο λίγοι. Ήταν το πάθος, η καρδιά του Έλληνα, η αγάπη για το έθνος μας. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε».
