Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)
Μπάσκετ 02 Μαρτίου 2026, 22:01

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)

Χάρη σε έναν εξαιρετικό Βασίλη Τολιόπουλο στο Μαυροβούνιο που είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, η Ελλάδα πήρε εκτός έδρας νίκη με 79-65 κόντρα στο Μαυροβούνιο και πέρασε ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

10 τροφές για να έχετε «μνήμη» ελέφαντα

Spotlight

Χάρη στη σπουδαία εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου η Ελλάδα (3-1) πέρασε από το Μαυροβούνιο (2-2) με ένα μεγάλο «διπλό» (65-79) και «κλείδωσε» κατά 99% την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ενώ επανήλθε μόνη πρώτη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ρουμανία επικράτησε της Πορτογαλία με 101-96, πέτυχε την πρώτη της νίκες σε 4 αγωνιστικές στο γκρουπ (1-3) ενώ οι Πορτογάλοι έπεσαν στο 2-2.

Όσον αφορά τον εξαιρετικό Βασίλη Τολιόπουλο, μόνο στο πρώτο ημίχρονο είχε 19 πόντους ο Τολιόπουλος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους (3/5 δίποντα, 7/13 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ! Μυθικό double-double, μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του!

Ο Τολιόπουλος ξεκίνησε από την αρχή της αναμέτρησης να είναι εξαιρετικά εύστοχος, χαρίζοντας σκοράρισμα στην Ελλάδα από το πρώτο λεπτό. Τα δύο σερί του τρίποντα, μάλιστα, έφεραν προβάδισμα επτά πόντων (8-15), με το Μαυροβούνιο να μειώνει με τους Γιοβάνοβιτς και Νίνταμ (13-15). Εν τέλει, το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 18-22 υπέρ της Εθνικής μας.

Καλαϊτζάκης και Τολιόπουλος έκαναν το 23-31, με τον δεύτερο να είναι ασταμάτητος και να δίνει διψήφια διαφορά στη Γαλανόλευκη με νέο τρίποντο (25-36) και… καπάκι να φέρνει το +14 (25-39). Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 16 πόντους με το τρίποντο του Μωραϊτη (28-44), ωστόσο το Μαυροβούνιο αντέδρασε και με τους Νίκολιτς, Νίνταμ, Ντρόμπνιακ έκλεισε το σκορ στους 9, για το 35-44 του ημιχρόνου.

Η Ελλάδα με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου έφτιαξε ένα σερί 0-8 για το 35-52 του Χουγκάζ, ωστόσο το Μαυροβούνιο εκμεταλλεύτηκε τη χαλάρωση των διεθνών μας και μπήκε για τα καλά στο ματς. Με φοβερό σερί 12-0 οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 47-53 και μάλιστα με τη λήξη της τρίτης περιόδου το έφτασαν στους τέσσερις (53-57).

Ωστόσο, στο τελευταίο δεκάλεπτο η Εθνική μας… γκάζωσε, ο Τολιόπουλος συνέχισε να τα βάζει από παντού και γύρω στο 35′ το ματς «κλείδωσε», με τη διαφορά να ξεφεύγει και εν τέλει την Ελλάδα να επικρατεί με σκορ 65-79.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Μαυροβούνιο (Ζάκελι): Ίλιτς 2 (5 ριμπάουντ), Νίντχαμ 8 (1), Ιβάνοβιτς 2 (0/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Χατζιμπέγκοβιτς 5 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 10 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ζιβάνοβιτς 2, Νίκολιτς 4 (3 ριμπάουντ), Ντρόμπνιακ 14 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 λάθη), Πόποβιτς 5 (1), Ράντοντσιτς 13 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)

Ελλάδα (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 6 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μωραΐτης 9 (3/5 τρίποντα), Τολιόπουλος 27 (3/5 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Π. Καλαϊτζάκης 6 (1), Χαραλαμπόπουλος 4 (4 ριμπάουντ), Παπανικολάου 5 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χουγκάζ 5 (3 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 8 (2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Μήτογλου 5 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μήτρου-Λονγκ 4

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Κόσμος
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, επίθεση στη βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, επίθεση στη βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Μπάσκετ 02.03.26

Μπάσκετ 02.03.26

