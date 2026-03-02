Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)

Χάρη στη σπουδαία εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου η Ελλάδα (3-1) πέρασε από το Μαυροβούνιο (2-2) με ένα μεγάλο «διπλό» (65-79) και «κλείδωσε» κατά 99% την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ενώ επανήλθε μόνη πρώτη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ρουμανία επικράτησε της Πορτογαλία με 101-96, πέτυχε την πρώτη της νίκες σε 4 αγωνιστικές στο γκρουπ (1-3) ενώ οι Πορτογάλοι έπεσαν στο 2-2.

Όσον αφορά τον εξαιρετικό Βασίλη Τολιόπουλο, μόνο στο πρώτο ημίχρονο είχε 19 πόντους ο Τολιόπουλος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους (3/5 δίποντα, 7/13 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ! Μυθικό double-double, μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του!

Ο Τολιόπουλος ξεκίνησε από την αρχή της αναμέτρησης να είναι εξαιρετικά εύστοχος, χαρίζοντας σκοράρισμα στην Ελλάδα από το πρώτο λεπτό. Τα δύο σερί του τρίποντα, μάλιστα, έφεραν προβάδισμα επτά πόντων (8-15), με το Μαυροβούνιο να μειώνει με τους Γιοβάνοβιτς και Νίνταμ (13-15). Εν τέλει, το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 18-22 υπέρ της Εθνικής μας.

Καλαϊτζάκης και Τολιόπουλος έκαναν το 23-31, με τον δεύτερο να είναι ασταμάτητος και να δίνει διψήφια διαφορά στη Γαλανόλευκη με νέο τρίποντο (25-36) και… καπάκι να φέρνει το +14 (25-39). Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 16 πόντους με το τρίποντο του Μωραϊτη (28-44), ωστόσο το Μαυροβούνιο αντέδρασε και με τους Νίκολιτς, Νίνταμ, Ντρόμπνιακ έκλεισε το σκορ στους 9, για το 35-44 του ημιχρόνου.

Η Ελλάδα με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου έφτιαξε ένα σερί 0-8 για το 35-52 του Χουγκάζ, ωστόσο το Μαυροβούνιο εκμεταλλεύτηκε τη χαλάρωση των διεθνών μας και μπήκε για τα καλά στο ματς. Με φοβερό σερί 12-0 οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 47-53 και μάλιστα με τη λήξη της τρίτης περιόδου το έφτασαν στους τέσσερις (53-57).

Ωστόσο, στο τελευταίο δεκάλεπτο η Εθνική μας… γκάζωσε, ο Τολιόπουλος συνέχισε να τα βάζει από παντού και γύρω στο 35′ το ματς «κλείδωσε», με τη διαφορά να ξεφεύγει και εν τέλει την Ελλάδα να επικρατεί με σκορ 65-79.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Μαυροβούνιο (Ζάκελι): Ίλιτς 2 (5 ριμπάουντ), Νίντχαμ 8 (1), Ιβάνοβιτς 2 (0/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Χατζιμπέγκοβιτς 5 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 10 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ζιβάνοβιτς 2, Νίκολιτς 4 (3 ριμπάουντ), Ντρόμπνιακ 14 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 λάθη), Πόποβιτς 5 (1), Ράντοντσιτς 13 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)

Ελλάδα (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 6 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μωραΐτης 9 (3/5 τρίποντα), Τολιόπουλος 27 (3/5 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Π. Καλαϊτζάκης 6 (1), Χαραλαμπόπουλος 4 (4 ριμπάουντ), Παπανικολάου 5 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χουγκάζ 5 (3 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 8 (2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Μήτογλου 5 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μήτρου-Λονγκ 4