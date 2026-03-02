Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη νίκη στην Ποντγκόριτσα

Με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο, η Εθνική ομάδα επικράτησε στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου με 79-65 και πέτυχε την 3η νίκη της σε 4 αναμετρήσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ρουμανία νίκησε με 101-96, σε ένα συγκλονιστικό ματς που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Ρουμανία – Πορτογαλία 101-96

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79

Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, η Εθνική είναι στην πρώτη θέση του ομίλου με 3-1, ενώ Πορτογαλία και Μαυροβούνιο έχουν από 2-2 και η Ρουμανία 1-3.

Η βαθμολογία:

Την επόμενη αγωνιστική η γαλανόλευκη παίζει στη Ρουμανία, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιουλίου, ενώ την ίδια μέρα η Πορτογαλία θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ρουμανία – Ελλάδα (2/7)

Πορτογαλία – Μαυροβούνιο (2/7)

Υπενθυμίζουμε ότι στη δεύτερη φάση περνούν οι τρεις πρώτες του ομίλου, μεταφέροντας μάλιστα τα αποτελέσματα που είχαν στην πρώτη φάση.

Στον νέο όμιλο, που κατά 99% θα βρίσκεται η γαλανόλευκη, θα υπάρχουν επίσης οι τρεις πρώτου του ομίλου: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία.

Στην τελική φάση θα περάσουν οι τρεις πρώτες του νέου ομίλου, ενώ συνολικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα προκριθούν 12 χώρες από την Ευρωπαϊκή Ζώνη.