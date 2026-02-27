sports betsson
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67: Ήταν άστοχη και γνώρισε την πρώτη της ήττα η Εθνική (vid)
Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67: Ήταν άστοχη και γνώρισε την πρώτη της ήττα η Εθνική (vid)

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αστόχησε στην τελευταία επίθεση του αγώνα κι έτσι η Ελλάδα ηττήθηκε με 67-65 από το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Σε ένα ματς… θρίλερ που κρίθηκε στο φινάλε, η Ελλάδα ήταν εξαιρετικά άστοχη (6/34τρ. 22/60 σουτ) ) κι έτσι δεν τα κατάφερε απέναντι στο Μαυροβούνιο και ηττήθηκε με 67-65 στη «Sunel Arena», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Έτσι η «γαλανόλευκη» έπεσε στο 2-1, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα στον όμιλο, ενώ οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στο 2-1.  Οι δύο ομάδες θα ξανασυναντηθούν στην Ποντγκόριτσα στις 2 Μαρτίου (20:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Τα πάντα κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα όπου η Εθνική μας προηγήθηκε με δύο (65-63), αλλά ένα 4-0 έφερε τα πάνω-κάτω, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να είναι εκείνος που πήρε την ευθύνη στο φινάλε, όμως αστόχησε σε δύσκολο λέι απ για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Κορυφαίος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 13 πόντους, έχοντας την πολύτιμη βοήθεια του Κώστα Παπανικολάου με 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Ζόραν Νίκολιτς σταμάτησε στους 19 πόντους, με τον Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς να προσθέτει 10 πόντους.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ και καμία να μην μπορεί να ξεφύγει, φτάνοντας στο 10-10 στο 5′. Η Ελλάδα βρέθηκε στο 14-12 στο 7′, αλλά με πρωταγωνιστή τον Νίκολιτς, οι Μαυροβούνιοι μπόρεσαν να κλείσουν μπροστά την πρώτη περίοδο στο 19-17.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, καταφέρνοντας μάλιστα να αυξήσουν τη διαφορά τους για πρώτη φορά στο +7 με το 33-26 στο 15′. Η απάντηση της Ελλάδας όμως ήταν άμεση, αφού έτρεξε ένα 10-0 για το 36-33 στο 17′. Όμως το Μαυροβούνιο με ένα επιμέρους 7-2 πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το υπέρ του 40-38.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τους φιλοξενούμενους να πατούν καλύτερα και να μεγαλώνουν την απόστασή τους από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 47-40 στο 22′. Η Εθνική μας μπόρεσε να πλησιάσει, αλλά δεν είχε το κάτι παραπάνω για να περάσει μπροστά στο σκορ, παραμένοντας ωστόσο κοντά, με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο 55-52 υπέρ του Μαυροβουνίου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Ελλάδα κατάφερε να ισοφαρίσει στο 33′ σε 57-57. Ένα μικρό 4-0 των φιλοξενούμενων έφερε το 61-57, πριν φέρει ξανά το ματς στα ίσα η Εθνική μας με το 61-61 στο 35′, ενώ λίγο αργότερα βρήκε τις λύσεις για να πάρει τα ηνία με το 65-63 στο 38′. Ένα σερί 4-0 όμως έβαλε ξανά μπροστά το Μαυροβούνιο με 67-65 στο 39′. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση, όμως ο Τολιόπουλος δεν μπόρεσε να σκοράρει και έτσι έμεινε το τελικό 67-65.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67

Το αναλυτικό το φύλλο αγώνα εδώ

Ελλάδα (Σπανούλης): Ρογκαβόπουλος 2 (0/3 τρίποντα), Λαρεντζάκης 6 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Μωραΐτης 2 (0/3 τρίποντα), Τολιόπουλος 5 (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Π. Καλαϊτζάκης 6 (0/3 τρίποντα), Χαραλαμπόπουλος 1, Παπανικολάου 12 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Χουγκάζ 4 (1/1 τρίποντο, 3 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο 13 (4 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 6 (0/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Μήτρου-Λονγκ 8 (2/6 τρίποντα, 4 ασίστ, 4 λάθη).

Μαυροβούνιο (Ζάκελι): Ίλιτς, Νίντχαμ 5 (1/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 λάθη), Ιβάνοβιτς 2, Χατζιμπέγκοβιτς 10 (2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σιμόνοβιτς 6 (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βούτσελιτς 5, Νίκολιτς 19 (6 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Ντρόμπνιακ 7 (0/2 τρίποντα, 5 λάθη), Πόποβιτς 6 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Ράντοντσιτς 2 (5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Σύνταξη
