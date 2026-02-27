Εθνική Ελλάδας: Η δωδεκάδα για το ματς με το Μαυροβούνιο
Αυτές είναι οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για τη δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας στο ματς με το Μαυροβούνιο, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
- Ματίνα Παγώνη για το βρέφος με την μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: «Από φωτογραφίες δεν βγάζουμε διαγνώσεις»
- Μεθυσμένος ξυλοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ που κλήθηκε για τις πρώτες βοήθειες
- Η Πολωνία σχεδιάζει την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών
- Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE
Η Ελλάδα κοντράρεται στις 19:00 με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και θέλει να κάνει το 3/3 στον όμιλό της.
Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του έναν παίκτη ο οποίος δεν ήταν στις αρχικές κλήσεις. Ο λόγος για τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος έθεσε εαυτόν στη διάθεση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, κατόπιν συνομιλίας με τον Έλληνα προπονητή.
Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Παπανικολάου ενσωματώθηκε την Πέμπτη (26/2) στην προετοιμασία, ενώ εκτός είναι οι Σαμοντούροφ και Καραγιαννίδης λόγω τραυματισμών.
Αναλυτικά η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας:
Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Π. Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου
- Εθνική Ελλάδας: Η δωδεκάδα για το ματς με το Μαυροβούνιο
- Πώς η ΑΕΚ έβαλε… τρικλοποδιά στην Ελλάδα για τη 10η θέση στο UEFA Ranking!
- Πένθος στον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Μιχάλης Βουτσαράς
- Ταμπελίνι: «Κλασικά, τα σφυρίγματα μετά την ένσταση του Αταμάν ήταν υπέρ της μιας πλευράς»
- Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαθαίνουν αντιπάλους σε Europa και Conference League
- Με στόχο το 3/3 η Εθνική κόντρα στο Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/2): Δράση με κληρώσεις και Εθνική μπάσκετ
- Η απίθανη εμφάνιση του Ντόντσιτς δεν έφτασε στους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις