Εθνική Ελλάδας: Η δωδεκάδα για το ματς με το Μαυροβούνιο

Η Ελλάδα κοντράρεται στις 19:00 με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και θέλει να κάνει το 3/3 στον όμιλό της.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του έναν παίκτη ο οποίος δεν ήταν στις αρχικές κλήσεις. Ο λόγος για τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος έθεσε εαυτόν στη διάθεση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, κατόπιν συνομιλίας με τον Έλληνα προπονητή.

Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Παπανικολάου ενσωματώθηκε την Πέμπτη (26/2) στην προετοιμασία, ενώ εκτός είναι οι Σαμοντούροφ και Καραγιαννίδης λόγω τραυματισμών.

Αναλυτικά η δωδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας:

Ρογκαβόπουλος, Λαρεντζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Π. Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου