Με στόχο το 3/3 η Εθνική κόντρα στο Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ψάχνει το 3/3.

Το Αντιπροσωπευτικό μας Συγκρότημα θα υποδεχθεί στις 19:00 στη «SUNEL Arena» το Μαυροβούνιο, σε μία αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Στόχος των παικτών του Βασίλη Σπανούλη το 3/3, η συνέχιση του αήττητου και η διατήρηση της πρωτιάς στον όμιλο.

Ο Κώστας Παπανικολάου ενσωματώθηκε χθες (26/2) στην προετοιμασία της γαλανόλευκης, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως νοκ-άουτ τέθηκαν οι Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και Αντώνης Καραγιαννίδης.

Η βαθμολογία του Group B που βρίσκεται η Εθνική: