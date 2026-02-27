Σπανούλης: «Σουτάραμε άθλια – Με 65 πόντους δεν κερδίζεις» (vid)

Η Εθνική ομάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στο Μαυροβούνιο που πήρε μεγάλη νίκη στη «Sunel Arena» με 67-65 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα στη διαδικασία για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ο οποίος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μιλώντας στην ΕΡΤ όπου στάθηκε στα πολύ κακά ποσοστά στα σουτ.

Όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης

«Δεν πιστεύω στην τύχη. Σουτάραμε άθλια, ήμασταν βιαστικοί. Έχουμε παιδιά εκτός ρυθμού. Προσπαθήσαμε στην άμυνα. Τα ποσοστά μας στην επίθεση ήταν άθλια. Δεν μπορείς να κερδίσεις με τέτοια ποσοστά. Φάγαμε 67 πόντους, αλλά στο σύγχρονο μπάσκετ δεν μπορείς να νικήσεις με 65 πόντους. Πρέπει να είμαστε πιο υπομονετικοί και να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις».