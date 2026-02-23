Έτσι αφύπνισε τους παίκτες του ο Σπανούλης: «Τους είπα ή συγκεντρωνόμαστε στο μπάσκετ ή φεύγω»

Ο Βασίλης Σπανούλης στέφθηκε Κυπελλούχος Γαλλίας, καθώς η Μονακό επικράτησε της Λε Μαν στον τελικό και κατέκτησε την κούπα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο διοικητικά για τον σύλλογο.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας που έχουν επηρεάσει άπαντες στον σύλλογο, με τον Έλληνα προπονητή να φτάνει στα άκρα ώστε οι παίκτες του να βρουν ξανά στη συγκέντρωσή τους.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του μετά το ματς, έφτασε σε σημείο να θέσει τον εαυτό του εκτός ομάδας, προκειμένου να αφυπνίσει τους παίκτες του, ώστε η Μονακό να βρε να ξανά τον σωστό δρόμο.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Σπανούλης

«Μετά από έναν μήνα στον οποίο συνέβησαν πολλά εκτός παρκέ, είπα στους παίκτες μου: είτε συγκεντρωνόμαστε ξανά στο μπάσκετ είτε πρέπει να φύγω. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ήταν αδύνατο να προπονήσω αν το μυαλό μας δεν ήταν στο παιχνίδι.

Τους έβλεπα να μην το απολαμβάνουν πια, να μην ακούν αυτά που προσπαθούσα να περάσω. Δεν είχε νόημα να δουλεύουμε έτσι. Τους είπα να επιστρέψουμε στο μπάσκετ και να μείνουμε ενωμένοι, στα εύκολα και στα δύσκολα. Ήταν η μόνη λύση».

Για το αν σκέφτηκε να παραιτηθεί: «Όχι, να παραιτηθώ όχι. Η ζωή με έχει μάθει ότι θα είμαι ο τελευταίος που θα εγκαταλείψει το καράβι αν βουλιάξει, ήθελα όμως να είμαι ειλικρινής μαζί τους.

Είναι μια εξαιρετική ομάδα, σπουδαίοι παίκτες με δυνατές προσωπικότητες. Είναι δύσκολο να προχωρήσεις με τέτοια ζητήματα και δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι. Έπρεπε να συγκεντρωθούμε στο μπάσκετ, και συμφωνήσαμε όλοι.

Τους είπα ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Το μυαλό μας ήταν παντού. Το έλεγα και για το καλό τους. Όταν προπονώ μια ομάδα, είναι σαν οικογένειά μου, σαν παιδιά μου. Δεν μου άρεσε να τους βλέπω έτσι. Δεν το άξιζαν. Είναι επαγγελματίες, δουλεύουν κάθε μέρα για να δώσουν το 100%. Δεν φταίνε αυτοί για όσα συνέβαιναν.

Δώσαμε υπόσχεση ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αξίζουν αυτό το τρόπαιο και να βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης. Θέλω το καλύτερο για αυτούς και να ολοκληρώσουμε τη δουλειά όσο καλύτερα γίνεται».