Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Σπανούλης: «Εκτός ομάδας ο Μακουντού – Είναι δική του επιλογή»
Euroleague 16 Φεβρουαρίου 2026, 10:32

Ο Βασίλης Σπανούλης παραχώρησε δηλώσεις και αποκάλυψε ότι ο Γιοάν Μακουντού έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η κατάσταση στη Μονακό είναι έκρυθμη λόγω των οικονομικών προβλημάτων, με τους παίκτες και το επιτελείο να είναι προβληματισμένοι σχετικά με το μέλλον της ομάδας του Πριγκιπάτου που είναι στον… αέρα. Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι ο Γιοάν Μακουντού έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας, χωρίς ωστόσο να αναφέρει περαιτέρω πληροφορίες για την απόφαση αυτή του παίκτη.

Ο προπονητής των Μονεγάσκων αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στον σύλλογο τους τελευταίους μήνες και υπογράμμισε πως ο ίδιος ο παίκτης θέλει να θέσει τον εαυτό του εκτός ομάδας, χωρίς όμως να αναφέρει τους ακριβείς λόγους.

Ο Σπανούλης και τα λόγια του Έλληνα τεχνικού για τον Μακουντού

Σύμφωνα με την L’ Equipe ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε το εξής: «Είναι εκτός ομάδας γιατί ο ίδιος θέλει να είναι εκτός ομάδας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μακουντού τη φετινή σεζόν μέτρησε με την ομάδα του Πριγκιπάτου 6,2 πόντους και 1,8 ριμπάουντ, σε πέντε αγώνες της Euroleague.
googlenews

