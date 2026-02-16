Σπανούλης: «Εκτός ομάδας ο Μακουντού – Είναι δική του επιλογή»
Ο Βασίλης Σπανούλης παραχώρησε δηλώσεις και αποκάλυψε ότι ο Γιοάν Μακουντού έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας.
Η κατάσταση στη Μονακό είναι έκρυθμη λόγω των οικονομικών προβλημάτων, με τους παίκτες και το επιτελείο να είναι προβληματισμένοι σχετικά με το μέλλον της ομάδας του Πριγκιπάτου που είναι στον… αέρα. Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι ο Γιοάν Μακουντού έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας, χωρίς ωστόσο να αναφέρει περαιτέρω πληροφορίες για την απόφαση αυτή του παίκτη.
Ο προπονητής των Μονεγάσκων αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στον σύλλογο τους τελευταίους μήνες και υπογράμμισε πως ο ίδιος ο παίκτης θέλει να θέσει τον εαυτό του εκτός ομάδας, χωρίς όμως να αναφέρει τους ακριβείς λόγους.
Ο Σπανούλης και τα λόγια του Έλληνα τεχνικού για τον Μακουντού
