Ολοκληρώνεται η εξαγορά της Μονακό – Τι ισχύει για τον Βασίλη Σπανούλη
Καταιγιστικές οι εξελίξεις στη Μονακό, αφού σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ η εξαγορά της ομάδας του πριγκιπάτου είναι προ των πυλών.
- Ποιοι πετάνε τη σκούφια τους στη Ρωσία με τα αρχεία Έπσταϊν
- Αποσύρεται διαφήμιση σοκολάτας έπειτα από καταγγελία για σκηνές βίας
- Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη στη Βιολάντα - Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις
- Σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν 200 πτώματα σε γραφείο τελετών στο Κολοράντο - Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
Οι εξελίξεις «τρέχουν» στη Μονακό, με την «Équipe» να αναφέρει πως η εξαγορά της ομάδας από το Πριγκιπάτο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με σκοπό να επιστρέψει η σταθερότητα στις τάξεις του οργανισμού.
Παράλληλα, όπως τονίζει το «BeBasket», ο Βασίλης Σπανούλης αντιμετωπίζει καθυστερήσεις με τους μισθούς του και σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για λίγο, αφού δεν πρόκειται να σταματήσει τους παίκτες του συλλόγου σε περίπτωση που προχωρήσουν σε απεργία λόγω της μη καταβολής των δεδουλευμένων τους.
Συνεπώς, γίνεται εύκολα κατανοητό πως η κατάσταση είναι… έκρυθμη αυτή την στιγμή στη Μονακό, με την εξαγορά από το Πριγκιπάτο να είναι αναγκαία ώστε να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα.
Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο δημοσίευμα:
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης είναι ένα από τα μέλη που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την κατάσταση. Ο πρώην θρύλος του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε ήδη αντιμετωπίσει καθυστερήσεις μισθών την περασμένη σεζόν, περιμένει πολυάριθμες πληρωμές στον λογαριασμό του, σε σημείο που η επιστροφή του στην Ελλάδα συζητείται τακτικά εσωτερικά, ειδικά επειδή η οικογένειά του εξακολουθεί να διαμένει εκεί.
Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας φέρεται να μην προσπάθησε να αποτρέψει τους παίκτες του όταν σκέφτηκαν να απεργήσουν. Το αντίθετο μάλιστα: σύμφωνα με την L’Équipe, μάλιστα έδειξε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα εάν η απεργία προχωρήσει.
Σε θεσμικό επίπεδο, η L’Équipe αναφέρει ότι το σχέδιο εξαγοράς από το Πριγκιπάτο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με πιθανή εμπλοκή του ομίλου Monte-Carlo Société des Bains de Mer (64,21% ανήκει στο κράτος του Μονακό), η οποία ακολουθεί το τμήμα μπάσκετ της Μονακό».
- Ολοκληρώνεται η εξαγορά της Μονακό – Τι ισχύει για τον Βασίλη Σπανούλη
- Ολυμπιακός: Φορτσάρει για την επιστροφή του ο Μόρις (vid)
- Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
- Η Φλαμένγκο ανοίγει την πόρτα στον Βινίσιους
- Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ
- Χορηγοί της… Εφορίας, Χάαλαντ και Σαλάχ
- «Αθάνατοι»: Η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της Θύρας 7 (vids, pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις