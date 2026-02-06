Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»
Σε... κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, αφού πέρα από τις πέντε σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, τώρα φαίνεται πως βρίσκεται και προ των πυλών απεργίας λόγω καθυστερημένων πληρωμών...
Δύσκολη περίοδος για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Τα οικονομικά προβλήματα έχουν συσσωρευθεί και η… μπάλα έχει πάρει και το αγωνιστικό κομμάτι, με την ομάδα του πριγκιπάτου να μετράει πλέον πέντε συνεχόμενες ήττες στην Ευρωλίγκα και έχει πέσει στη 10η θέση με ρεκόρ 15-12.
Τώρα, μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Meridian Sport οι Μονεγάσκοι φαίνεται πως βρίσκονται προ των πυλών απεργίας, αφού οι παίκτες είναι τουλάχιστον ενάμιση μήνα απλήρωτοι. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω ρεπορτάζ, αν τα οφειλόμενα δε καταβληθούν ακόμη και ως το τέλος της ημέρας, ή τουλάχιστον κομμάτι των δεδουλευμένων, τότε η αντίδραση των παικτών θα είναι άμεση. Αν φυσικά κατέβουν όντως σε απεργία, τότε στο επόμενο ματς πρωταθλήματος, ο Σπανούλης θα πρέπει να κατεβάσει την εφηβική ομάδα!
Παρέμβαση από το «παλάτι»
Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό δεν είναι κάτι νέο φυσικά, αφού ο Ρώσος ιδιοκτήτης της, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, κάτι που οδήγησε και στην σχετική πρόσφατη απαγόρευση μεταγραφών.
Μάλιστα, παρότι το ίδιο το Πριγκιπάτο παρενέβη και προσφέρθηκε να αναλάβει την ομάδα, οι συζητήσεις ακόμη δεν έχουν προχωρήσει, αφού το «παλάτι» ζήτησε χρόνο για να μελετήσει όλα τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου.
