Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 09:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»
Euroleague 06 Φεβρουαρίου 2026, 11:24

Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»

Σε... κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, αφού πέρα από τις πέντε σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, τώρα φαίνεται πως βρίσκεται και προ των πυλών απεργίας λόγω καθυστερημένων πληρωμών...

Σύνταξη
Δύσκολη περίοδος για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Τα οικονομικά προβλήματα έχουν συσσωρευθεί και η… μπάλα έχει πάρει και το αγωνιστικό κομμάτι, με την ομάδα του πριγκιπάτου να μετράει πλέον πέντε συνεχόμενες ήττες στην Ευρωλίγκα και έχει πέσει στη 10η θέση με ρεκόρ 15-12.

Τώρα, μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Meridian Sport οι Μονεγάσκοι φαίνεται πως βρίσκονται προ των πυλών απεργίας, αφού οι παίκτες είναι τουλάχιστον ενάμιση μήνα απλήρωτοι. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω ρεπορτάζ, αν τα οφειλόμενα δε καταβληθούν ακόμη και ως το τέλος της ημέρας, ή τουλάχιστον κομμάτι των δεδουλευμένων, τότε η αντίδραση των παικτών θα είναι άμεση. Αν φυσικά κατέβουν όντως σε απεργία, τότε στο επόμενο ματς πρωταθλήματος, ο Σπανούλης θα πρέπει να κατεβάσει την εφηβική ομάδα!

Παρέμβαση από το «παλάτι»

Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό δεν είναι κάτι νέο φυσικά, αφού ο Ρώσος ιδιοκτήτης της, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, κάτι που οδήγησε και στην σχετική πρόσφατη απαγόρευση μεταγραφών.

Μάλιστα, παρότι το ίδιο το Πριγκιπάτο παρενέβη και προσφέρθηκε να αναλάβει την ομάδα, οι συζητήσεις ακόμη δεν έχουν προχωρήσει, αφού το «παλάτι» ζήτησε χρόνο για να μελετήσει όλα τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου.

World
UBS: Θετικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – Ποιες μετοχές προτιμά μετά την ΕΚΤ  

UBS: Θετικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – Ποιες μετοχές προτιμά μετά την ΕΚΤ  

Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ

Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε από τη Super League στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για το επεισόδιο που είχε με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του πρόσφατου ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του σνούκερ Τζον Βίργκο, ο οποίος συνέδεσε τη φωνή και το όνομά του με τις τηλεοπτικές περιγραφές του σπορ για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!
Euroleague 06.02.26

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!

Αν και η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη προηγήθηκε ακόμη και με 16 πόντους διαφορά, Βαλένθια έκανε την ανατροπή στο Τελ Αβίβ, επικρατώντας στην παράταση με 104-99, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Σύνταξη
LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.02.26

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Παναθηναϊκός για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 05.02.26

MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

Το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησε τον Ολυμπιακό σε συνεχόμενες νίκες στο διάστημα αυτό.

Σύνταξη
Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»
Euroleague 05.02.26

Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»

Ο Μάικ Τζέιμς τόνισε ότι θα ήθελε να δει το Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός στα playoffs, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα τον εξέπληττε αν οι Πράσινοι κατακτούσαν φέτος τη Euroleague.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους (6/2) και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το φραστικό επεισόδιο που είχε στο Ντουμπάι και αποκάλυψε ότι του ζήτησε συγνώμη ο οπαδός που τον έβριζε – Τι είπε για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ
Euroleague 05.02.26

Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ

Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι σε καθεστώς πίεσης εδώ και ένα διάστημα, η Χάποελ Τελ Αβίβ χάνει συνέχεια και η διοίκηση και ο Όφερ Γιανάι κάνει σκέψεις για τον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων
Σημαντική εξέλιξη 06.02.26

Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιος και Γιάννης Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές 

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του σνούκερ Τζον Βίργκο, ο οποίος συνέδεσε τη φωνή και το όνομά του με τις τηλεοπτικές περιγραφές του σπορ για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπέυδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Aνεμοδαρμένα Ύψη»
Αγάπη, φιλία 06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπέυδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Aνεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Aνεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα
Πολιτική 06.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα

Η ρύθμιση για αυτούς που μπορούν να κηρυχθούν έκπτωτοι της ελληνικής ιθαγένειας, ο συναγερμός στο ΝΑΤΟ και τις χώρες της Συμμαχίας και τα μέτρα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup

Η Betsson ανακοινώνει τη νέα πολυετή συνεργασία της με το Davis Cup, ως Επίσημος Στοιχηματικός Χορηγός της κορυφαίας διεθνούς ομαδικής διοργάνωσης στο ανδρικό τένις

Σύνταξη
Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου
Λάδι στη φωτιά 06.02.26

Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου

Το να χαρακτηριστούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης -ένας στρατός εκατοντάδων χιλιάδων- τρομοκρατική οργάνωση, κάνει απλά τα πράγματα πολύ χειρότερα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
