Στο χείλος του γκρεμού η Μονακό: Μεγάλες εντάσεις, αποχωρήσεις παικτών και στο… βάθος παραίτηση Σπανούλη

Καζάνι που βράζει είναι η Μονακό, αφού τα οικονομικά προβλήματα πλήττουν τους Μονεγάσκους, με αποτέλεσμα να αποχωρούν παίκτες, ενώ φημολογείται ότι και ο Βασίλης Σπανούλης υπέβαλε την παραίτησή του.

Μέσα σε όλα ήρθε να προστεθεί και ο σοβαρός τραυματισμός του Μίροτιτς, ο οποίος υπέστη κάκωση, που ενδέχεται να τον κρατήσει για μεγάλο διάστημα μακριά από τα παρκέ.

Κύμα αποχωρήσεων από την ομάδα του Πριγκιπάτου

Από τη Μονακό, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών αποχώρησαν οι Γιοάν Μακουντού και Νταβίντ Μισινό, συν την απώλεια του Μίροτιτς, αυτή τη στιγμή οι Μονεγάσκοι έχουν μείνει με δέκα ενεργούς παίκτες.

Οι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή είναι οι Οκόμπο, Τάρπεϊ, Νέντοβιτς, Στραζέλ, Τζέιμς, Ντιαλό, Μπλόσομγκεϊμ, Μπεγκαρέν, Τάις και Κεβάριους Χέις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την κατάσταση δυσχεραίνει το γεγονός ότι η Μονακό, βρίσκεται υπό καθεστώς απαγόρευσης μεταγραφών, πράγμα που σημαίνει ότι οι Μονεγάσκοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν, παρόλο που ήδη βρίσκονται… με την πλάτη στον τοίχο, χωρίς αρκετές επιλογές στο ρόστερ.

Η «βόμβα» της παραίτησης Σπανούλη

Σαν κεραυνός εν αιθρία «έσκασε» η είδηση της παραίτησης του Βασίλη Σπανούλη από την τεχνική ηγεσία της Μονακό, με τα δημοσιεύματα… να ανάβουν φωτιές για την αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκατσε στον πάγκο της Μονακό στον χθεσινό (7/3) αγώνα με τη Σολέ για το γαλλικό πρωτάθλημα, ενώ απουσίασε και ο βοηθός του Ηλίας Καντζούρης.

Η Μονακό δήλωσε τους δύο Έλληνες τεχνικούς ως ασθενείς. Ωστόσο, τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν για το μέλλον του 43χρονου προπονητή στη Μονακό.

Όπως όλα δείχνουν ο «Kill Bill» θα αποχωρήσει από την ομάδα του Πριγκιπάτου, καθώς τα οικονομικά προβλήματα επισκιάζουν την εικόνα της Μονακό, κάτι το οποίο φυσικά, απασχολεί και τον Έλληνα τεχνικό.

Στην πρόσφατη ήττα της Μονακό, από τη Φενέρμπαχτσε, ο Σπανούλης ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου, ότι το σύνολο του Γιασικεβίτσιους, σε αντίθεση με εκείνους δεν αντιμετωπίζει εξωαγωνιστικά ζητήματα.

Διάφορα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Σπανούλης θα έχει meeting με τη διοίκηση της ομάδας του Πριγκιπάτου και θα αποφασίσει σήμερα (8/3) για το μέλλον του.

Η πορεία της Μονακό στην Euroleague

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μονακό φιγουράρει στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με ρεκόρ 16-14.

Ωστόσο, το πρόγραμμα που ακολουθεί για τους Μονεγάσκους είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, αφού η Μονακό έχει μπροστά της παιχνίδια με Ολυμπιακό, Εφές, Αρμάνι Μιλάνο, Παναθηναϊκό, Ντουμπάι, Βιλερμπάν, Μπαρτσελόνα και Χάποελ Τελ Αβίβ, μέχρι το φινάλε της regular season.