Το Πριγκιπάτο απέκτησε μερίδιο στη Μονακό - Διορισμός διαχειριστή και κρατικός δανεισμός

Λύσεις στο οξύ οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, προσπαθεί να βρει η Μονακό και σε αυτή την προσπάθεια αρωγός είναι το ίδιο το Πριγκιπάτο που προσπαθεί να στηρίξει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ώστε να μην… διαλυθεί μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου

Η Μονακό, που βρίσκεται στα πρόθυρα της πτώχευσης, έλαβε «βαθιά ανάσα» την Παρασκευή (6/3) από τον ορισμό ενός δικαστικού διαχειριστή, μετά από συμφωνία με την κεντρική εξουσία του κρατιδίου της Κυανής Ακτής, για δάνειο για την εξόφληση των οφειλών προτεραιότητας.

Οπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ ο δικηγόρος του συλλόγου εξήγησε ενώπιον του εμπορικού δικαστηρίου του Μονακό ότι, σύμφωνα με αυτήν την εμπιστευτική συμφωνία που υπογράφηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/3), το κράτος απέκτησε μερίδιο στον σύλλογο και εξουσιοδότησε την εθνική χρηματοδοτική εταιρεία (SNF) να μεταφέρει τα κεφάλαια που θεωρούνται απαραίτητα.

Τα ποσά που απαιτούνται ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ και αφορούν οφειλόμενους μισθούς παικτών και εργαζομένων, καθώς και των ασφαλιστικές εισφορές και των εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Μάλιστα την ευχάριστη είδηση για την ομάδα του Σπανούλη επιβεβαιώνει και η κυβέρνηση του ίδιου του Πριγκιπάτου, ότι αυτή η συμφωνία ισχύει διευκρίνισε

Επιπλέον στο δικαστήριο, ο δικηγόρος του συλλόγου ανέφερε συζητήσεις με έναν πιθανό ξένο εταίρο, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν «αρκετούς μήνες», ενώ ο εισαγγελέας τόνισε την έλλειψη διαφάνειας του συλλόγου όσον αφορά τα οικονομικά του, ιδιοκτησίας του Ρωσοούγγρου επιχειρηματία Αλεξέι Φεντόριτσεφ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το δικαστήριο διόρισε δικαστικό διαχειριστή, ο οποίος έχει αναλάβει την υποβολή έκθεσης σχετικά με την οικονομική κατάσταση του συλλόγου πριν από μια νέα ακρόαση στις 3 Απριλίου.

Να αναφέρουμε πως η Moνακό μετά τη ήττα από τη Φενέρμπαχτσε (88-70) την Πέμπτη (5/3) ηττήθηκε για έβδομη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της Ευρωλίγκας και πλέον από εκεί ήταν σχεδόν σίγουρο πως θα εξασφαλίσει θέση στην πρώτη 4άδα, πλέον έχει «κατρακυλήσει» στη 10η με ρεκόρ 16-14. Έτσι αν συνεχίσει με προβλήματα τότε το πιθανότερο είναι να μην προλάβει ούτε τα πλέι ιν της διοργάνωσης.

Η επόμενη υποχρέωση στο γαλλικό πρωτάθλημα είναι κόντρα στην Σολέ (07/03) ενώ για την Euroleague θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό την Πέμπτη (12/03). Μέσα σε όλα αυτά, πριν από λίγες ημέρες ο Σπανούλης και οι παίκτες του πανηγύρισαν την κατάκτηση του Κυπέλλου Γαλλίας επικρατώντας της ΛεΜαν με 103-79.