«O Μίροτιτς αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τη Μονακό»
Χαμός στη Μονακό – Κοντά στην αποχώρηση ο Νίκολα Μίροτιτς από την ομάδα του Πριγκιπάτου
- «Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών λόγω τεχνητής νοημοσύνης
- «Υπάρχει ανησυχία»: Ελληνίδα μεταφέρει πώς βιώνει την κατάσταση στο Άμπου Ντάμπι
- Τραγωδία με 17χρονη να πέφτει στο κενό από τον 5ο όροφο
- Το 18,8% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξακολουθεί να μην διαθέτει καμία γυναίκα σε ηγετική θέση
Άνω – κάτω η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς διακαώς φουντώνουν οι φήμες για αποχωρήσεις παικτών, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση με τα οικονομικά προβλήματα.
Δημοσιεύματα από την Ιταλία, «άναψαν φωτιές», αφού αναφέρουν ότι η αποχώρηση του Μίροτιτς στο τέλος της σεζόν, είναι προ των πυλών.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ είναι απογοητευμένος με την πορεία των Μονεγάσκων τη φετινή χρονιά και φυσικά, δυσαρέσκεια του έχουν προκαλέσει και τα οικονομικά προβλήματα.
Τα προβλήματα της Μονακό και ο Μίροτιτς
Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο σύλλογος έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία στο αγωνιστικό τμήμα, με τους παίκτες να αμφιβάλλουν πλέον για τη δυνατότητα της ομάδας να καλύψει τα υψηλά συμβόλαια που έχει υπογράψει.
Οι Ιταλοί πάντως υποστηρίζουν, ότι ο 35χρονος εξετάζει τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης ως δύο από τις πιθανές ομάδες, που θα μπορούσε να αγωνιστεί μελλοντικά, με τη «βασίλισσα» να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, αφού ο Μίροτιτς είχε αγωνιστεί ξανά στο παρελθόν με τη φανέλα των μερένχες.
- «Μας είπαν να κρυφτούμε και να μην πλησιάζουμε τα παράθυρα» – Σοκάρει μαρτυρία προπονητή από το Ντουμπάι
- Ο Ελ Κααμπί «καθάρισε» στις Σέρρες και έκανε ρεκόρ
- Πέθανε ο πρώτος προπονητής του Μαραντόνα στη Νάπολι
- Μπουλς – Μπακς 120-97: Ασταμάτητος ο Γκίντι και νέα ήττα για το Μιλγουόκι
- Ψάχνει αντίδραση και… διπλό στην Ποντγκόριτσα η Εθνική
- Μάβερικς – Θάντερ 87-100: «Πάτησε» με 30άρα το Ντάλας ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (vids)
- Τα δεδομένα στη Super League: «Μαίνεται» η μάχη για τα play out και την παραμονή
- «O Μίροτιτς αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τη Μονακό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις