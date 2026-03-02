«O Μίροτιτς αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τη Μονακό»

Άνω – κάτω η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς διακαώς φουντώνουν οι φήμες για αποχωρήσεις παικτών, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση με τα οικονομικά προβλήματα.

Δημοσιεύματα από την Ιταλία, «άναψαν φωτιές», αφού αναφέρουν ότι η αποχώρηση του Μίροτιτς στο τέλος της σεζόν, είναι προ των πυλών.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ είναι απογοητευμένος με την πορεία των Μονεγάσκων τη φετινή χρονιά και φυσικά, δυσαρέσκεια του έχουν προκαλέσει και τα οικονομικά προβλήματα.

Τα προβλήματα της Μονακό και ο Μίροτιτς

Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο σύλλογος έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία στο αγωνιστικό τμήμα, με τους παίκτες να αμφιβάλλουν πλέον για τη δυνατότητα της ομάδας να καλύψει τα υψηλά συμβόλαια που έχει υπογράψει.

Οι Ιταλοί πάντως υποστηρίζουν, ότι ο 35χρονος εξετάζει τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης ως δύο από τις πιθανές ομάδες, που θα μπορούσε να αγωνιστεί μελλοντικά, με τη «βασίλισσα» να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, αφού ο Μίροτιτς είχε αγωνιστεί ξανά στο παρελθόν με τη φανέλα των μερένχες.