Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Τέλος κι επίσημα από τη Μονακό ο Σπανούλης
Euroleague 11 Μαρτίου 2026, 13:53

Τέλος κι επίσημα από τη Μονακό ο Σπανούλης

Τέλος εποχής για τη Μονακό, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης αποχωρεί από τον πάγκο των Μονεγάσκων.

Σύνταξη
Ο Βασίλης Σπανούλης ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Μονακό, όπως γνωστοποίησαν σε ανακοίνωσή τους οι Μονεγάσκοι.

Ο «V Span» παραιτήθηκε από την ομάδα του Πριγκιπάτου 15 μήνες μετά από την παρουσία του στον πάγκο, καθώς τα οικονομικά προβλήματα είχαν πλήξει τη Μονακό και οδήγησαν τον Σπανούλη σε αυτή την απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας του Σπανούλη με τη Μονακό, δημοσιεύτηκε μία μέρα πριν το ματς των Μονεγάσκων με τον Ολυμπιακό (12/3) για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Μονακό για το «αντίο» με τον Σπανούλη

«Η Μονακό και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν αμοιβαία να χωρίσουν τους δρόμους τους, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωσή του στην ομάδα. Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας της Μονακό.

Η Μονακό είναι ευγνώμων για το έργο του και τη θετική στάση που μοιράστηκε με τους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Ο Βασίλης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένεια της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται συνεχή επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα.

Η Μονακό παραμένει ενωμένη και επικεντρωμένη στο να ολοκληρώσει τη σεζόν με την αποφασιστικότητα και την υπερηφάνεια που χαρακτηρίζουν το Μονεγάσκικο μπάσκετ».

Economy
Πλαφόν: Ανώτατο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης

Πλαφόν: Ανώτατο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης

Κόσμος
Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε πως η Εθνική Ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:
Euroleague 11.03.26

Τα γεωγραφικά κριτήρια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο διαχωρισμός – Έτσι θα είναι το νέο format της Euroleague:

Πώς θα είναι το νέο format της Euroleague σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Αύξηση και διαχωρισμός των ομάδων, που θα παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός…

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Ολυμπιακός
Euroleague 10.03.26

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Ολυμπιακός για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Planet Travel 11.03.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν
Ξεχασμένο μέτωπο 11.03.26

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν

Ενώ ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο Ιράν, η ασταθής σύγκρουση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν εντείνεται — με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης
Τελεσίδικα 11.03.26

Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δίνουν την τελευταία μάχη για τους εντολείς τους που με βάση την εφετειακή απόφαση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φυλακής να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε πως η Εθνική Ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;
Βιβλίο 11.03.26

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;

Ο κριτικός κινηματογράφου Μπράιαν Ράφτερι εξερευνά πώς ο Τόμας Χάρις δημιούργησε έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς και αντιφατικούς κατά συρροή δολοφόνους του κινηματογράφου, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρόδος: Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου
Αδιανόητο 11.03.26

Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου

Ο ανήλικος μαθητής είχε τραβήξει δύο φορές το καζανάκι για να γεμίσει με νερό ένα μπουκάλι και αφού ανάγκασε άλλο παιδί να φτύσει μέσα σε αυτό, το έδωσε στον 8χρονο να πιει

Σύνταξη
Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη 11.03.26

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Πληρώνουν το τίμημα 11.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ

Τι εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters για τον πόλεμο στο Ιράν - Για βαθιά αγανάκτηση κάνουν λόγο πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ

Σύνταξη
Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
Ακρίβεια 11.03.26

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η παύση των εχθροπραξιών είναι η καλύτερη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της αισχροκέρδειας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»
Υποδομές 11.03.26

Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»

Ανακοινώθηκε η Α’ φάση του έργου εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας από τον Περιφερειάρχη Αττικής – 30 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση για καθολική πρόσβαση στο νερό.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
