Τέλος κι επίσημα από τη Μονακό ο Σπανούλης
Τέλος εποχής για τη Μονακό, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης αποχωρεί από τον πάγκο των Μονεγάσκων.
Ο Βασίλης Σπανούλης ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Μονακό, όπως γνωστοποίησαν σε ανακοίνωσή τους οι Μονεγάσκοι.
Ο «V Span» παραιτήθηκε από την ομάδα του Πριγκιπάτου 15 μήνες μετά από την παρουσία του στον πάγκο, καθώς τα οικονομικά προβλήματα είχαν πλήξει τη Μονακό και οδήγησαν τον Σπανούλη σε αυτή την απόφαση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας του Σπανούλη με τη Μονακό, δημοσιεύτηκε μία μέρα πριν το ματς των Μονεγάσκων με τον Ολυμπιακό (12/3) για την 32η αγωνιστική της Euroleague.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Μονακό για το «αντίο» με τον Σπανούλη
«Η Μονακό και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν αμοιβαία να χωρίσουν τους δρόμους τους, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωσή του στην ομάδα. Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας της Μονακό.
Η Μονακό είναι ευγνώμων για το έργο του και τη θετική στάση που μοιράστηκε με τους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Ο Βασίλης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένεια της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται συνεχή επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα.
Η Μονακό παραμένει ενωμένη και επικεντρωμένη στο να ολοκληρώσει τη σεζόν με την αποφασιστικότητα και την υπερηφάνεια που χαρακτηρίζουν το Μονεγάσκικο μπάσκετ».
