Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Χάος η Μονακό: Εκτός για «προσωπικούς λόγους» και ο Τάις
Euroleague 10 Μαρτίου 2026, 20:54

Χάος η Μονακό: Εκτός για «προσωπικούς λόγους» και ο Τάις

Τα πράγματα στη Μονακό πάνε από το κακό στο χειρότερο ενώ πλησιάζει και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Η κατάσταση στη Μονακό φαίνεται πως έχει φτάσει στο απροχώρητο, με την ομάδα να παρουσιάζει εικόνα διάλυσης. Και όλα αυτά, ενώ την Τρίτη (10/3, 21:00) παίζει με τη Ναντέρ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας και την Πέμπτη (12/3, 20:00) με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague.

Ο σύλλογος φαίνεται πως έχει μείνει αυτή την στιγμή μόλις με εννέα διαθέσιμους παίκτες, αφού όπως αναφέρουν από τη Γαλλία, ο Ντάνιελ Τάις αποφάσισε να μείνει εκτός για «προσωπικούς λόγους» και δεν γνωρίζει κανείς πότε -και αν- θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις. Όλα αυτά, μετά και τον τραυματισμό του Νίκολα Μίροτιτς που αφήνει πια την ομάδα του προγκιπάτου με μόλις έναν «καθαρό» ψηλό, τον Κεβάριους Χέιζ.

Υπενθυμίζεται πως και ο Βασίλης Σπανούλης είναι στην πόρτα της εξόδου, αφού έχει απουσιάσει ήδη την αναμέτρηση του Σαββάτου με τη Σολέ, ενώ δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Μονακό ούτε και στον αγώνα Κυπέλλου, με τις μέρες του στο Πριγκιπάτο να είναι ουσιαστικές λίγες.

Economy
Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει και πάλι το Λίβανο – Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε ισραηλινή βάση

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει και πάλι το Λίβανο – Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε ισραηλινή βάση

inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Champions League 10.03.26

LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)
Μπάσκετ 09.03.26

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)

Το πιθανότερο είναι ο Βασίλης Σπανούλης να απουσιάσει ξανά από τον πάγκο της Μονακό, αυτή τη φορά στον αγώνα με τη Ναντέρ για το Κύπελλο, δύο μόλις μέρες πριν το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»
Μπάσκετ 09.03.26

Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο σταρ του NBA Νίκολα Γιόκιτς αποκάλυψε ότι του αρέσει να παρακολουθεί παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Euroleague, καθώς απολαμβάνει το μπάσκετ που παίζουν οι ερυθρόλευκοι.

Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις
Euroleague 09.03.26

Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα ταξιδέψει για τα ματς με την Παρί και την Μονακό. Αντίθετα ο Ολυμπιακός θα έχει κανονικά τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Μόντε Μόρις. Εκτός και ο Λαρεντζάκης.

Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ
Euroleague 09.03.26

Σενάρια από την Ιταλία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μπλόσομγκεϊμ

«Ντόμινο» εξελίξεων στην υπόθεση Μπλόσομγκεϊμ, με ιταλικό δημοσίευμα να βάζει… βόμβα εμπλέκοντας τον Παναθηναϊκό σε σενάρια για τον παίκτη που ακούγεται και για τον Ολυμπιακό

Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ
Από τύχη 10.03.26

Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ

Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που η αστυνομία έκλεισε την υπόθεση των serial killers  Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ με τη σύλληψη, τη δίκη και την καταδίκη τους. Ωστόσο, η ιστορία τους ακόμα τρομοκρατεί την Αγγλία.

Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80
Λεφτά υπάρχουν 10.03.26

Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80

Τι κι αν είναι 78 ετών και δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν τίποτα; Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ονειρεύεται να επιστρέψει στους τρεις ρόλους που απογείωσαν την καριέρα του και έχουν άρωμα 80s.

ΠΑΣΟΚ: «Έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Το ΠΑΣΟΚ «έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»

Επιθετική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για τη διοργάνωση του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη πρόκειται για ένα συνέδριο «με παρέλαση υπουργών, οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να ‘ξεπλυθούν’ πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η άνευ προηγουμένου προπαγάνδα της».

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι…» – Τι έγραφε στην αναφορά της για το bullying η καθηγήτρια
Στο υπ. Παιδείας 10.03.26

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι…» – Τι έγραφε στην αναφορά της για το bullying η καθηγήτρια

Τα ακραία περιστατικά που είχε αντιμετωπίσει σε σχολικές τάξεις ανέφερε στο υπόμνημά της η άτυχη καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, φτάνοντας σε σημείο να ζητά την λήψη μέτρων ασφαλείας στο χώρο του σχολείου

Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση
Ευρωκοινοβούλιο 10.03.26

Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης

LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
Champions League 10.03.26

LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα
On Field 10.03.26

Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα

Η πορτογαλική ομάδα δεν έχει γνωρίσει ήττα σε 25 παιχνίδια της λίγκας αλλά βρίσκεται στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας και οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου είναι ελάχιστες

ΠΟΥ: Προειδοποιεί για κινδύνους στην υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν
Κόσμος 10.03.26

Κίνδυνος για την υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν - Η προειδοποίηση του ΠΟΥ

Επιστήμονες είπαν πως το να εισπνέει κανείς ή να αγγίζει τον καπνό ή σωματίδια θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών και δυσκολία στην αναπνοή

Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα
Ιncel κουλτούρα 10.03.26

Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα

Tο looksmaxxing σημαίνει ότι θα κάνεις τα πάντα για να βελτιώσεις την εξωτερική σου εμφάνιση. Το Πεντάγωνο τουιτάρει ότι ο στρατός των ΗΠΑ κάνει lethalmaxxing, τερματίζει τη φονική ισχύ του.

Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου

Πότε αναμένονται οι νέες ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Η κριτική, οι αιχμές και τα μηνύματα που εντείνουν τους πονοκεφάλους της Ηρώδου Αττικού.

Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του
Υποκλοπές 10.03.26

Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του

Ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και κουμπάρο του καταδικασμένου πρωτοδίκως στη δίκη για τις υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου, επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία για επίσημη επίσκεψη τη μέρα που έπεσε θύμα παγίδευσης με Predator

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» – Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή
Η ζωή συνεχίζεται 10.03.26

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» - Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή

Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. O βραβευμένος σεφ, Έστον Μπλούμενταλ, συνεχίζει.

Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή
Buongiorno 10.03.26

Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Μελίνα Κανά έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για όλα, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος

Ο κ. Βορίδης ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων πως το σύνολο των προτάσεων Βάρρα, συμπεριλήφθηκαν στον Οργανισμό από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παππά

