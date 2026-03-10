Χάος η Μονακό: Εκτός για «προσωπικούς λόγους» και ο Τάις
Τα πράγματα στη Μονακό πάνε από το κακό στο χειρότερο ενώ πλησιάζει και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Η κατάσταση στη Μονακό φαίνεται πως έχει φτάσει στο απροχώρητο, με την ομάδα να παρουσιάζει εικόνα διάλυσης. Και όλα αυτά, ενώ την Τρίτη (10/3, 21:00) παίζει με τη Ναντέρ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας και την Πέμπτη (12/3, 20:00) με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague.
Ο σύλλογος φαίνεται πως έχει μείνει αυτή την στιγμή μόλις με εννέα διαθέσιμους παίκτες, αφού όπως αναφέρουν από τη Γαλλία, ο Ντάνιελ Τάις αποφάσισε να μείνει εκτός για «προσωπικούς λόγους» και δεν γνωρίζει κανείς πότε -και αν- θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις. Όλα αυτά, μετά και τον τραυματισμό του Νίκολα Μίροτιτς που αφήνει πια την ομάδα του προγκιπάτου με μόλις έναν «καθαρό» ψηλό, τον Κεβάριους Χέιζ.
Υπενθυμίζεται πως και ο Βασίλης Σπανούλης είναι στην πόρτα της εξόδου, αφού έχει απουσιάσει ήδη την αναμέτρηση του Σαββάτου με τη Σολέ, ενώ δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Μονακό ούτε και στον αγώνα Κυπέλλου, με τις μέρες του στο Πριγκιπάτο να είναι ουσιαστικές λίγες.
