Ζήσης: «Ο στόχος του Άρη Betsson είναι είτε η Euroleague, είτε το NBA Europe» (vid)

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο «Euro Insiders» παραχώρησε ο Νίκος Ζήσης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μέλλον του Άρη Betsson στην Ευρώπη.

Ο GM των Θεσσαλονικιών τόνισε πως στόχος της ομάδας είναι να βρεθεί είτε στη Euroleague, είτε το NBA Europe στον 4ο ή 5ο χρόνο του πρότζεκτ που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Ζήσης:

«Στόχος είναι η παρουσία της ομάδας σε Euroleague ή NBA Europe! Το αρχικό πλάνο που μοιράστηκε ο ιδιοκτήτης και το μάνατζμεντ είναι να βρεθούμε στο 4ο ή 5ο χρόνο σε Euroleague ή ΝΒΑ Εurope.

Δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι πιο εξειδικευμένο, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι οι δυνατές βλέψεις που έχουμε. Είναι μια δυνατή διοργάνωση, αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, πάνω σε αυτό δουλεύουμε και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας να το πετύχουμε βήμα-βήμα. Θέλουμε να είμαστε σε3-4 χρόνια από τώρα» ανέφερε.

Επίσης, αναφέρθηκε στο ότι δεν αγωνίστηκε ποτέ στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR ή στον Ολυμπιακό.

«Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Δεν είμαι σίγουρος αν την έχω μοιραστεί δημόσια αυτήν την ιστορία. Το 2005 είχα δύο ακόμα χρόνια συμβόλαιο με την ΑΕΚ, όμως υπήρχαν οικονομικά προβλήματα που ξεκινούσαν τότε. Καθυστερήσεις πληρωμών, η ομάδα δυσκολευόταν. Το μέλλον φαινόταν θολό.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας με κάλεσε και μου είπε ότι δυστυχώς θα πρέπει να με πουλήσουν. Δεν είχα buy-out, αλλά είχα κάνει πολύ καλή σεζόν στη EuroLeague και ήμουν 22 ετών. Υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδες, όμως μου έθεσαν έναν όρο. Να μην πάω σε ελληνική ομάδα. Δεν ήθελαν να με δώσουν σε ελληνική ομάδα και το καταλάβαινα.

Ήμουν πολύ λυπημένος που έπρεπε να φύγω από την Ελλάδα και την ΑΕΚ εκείνη την περίοδο. Είχαμε έναν κορμό νεαρών παικτών και αν εκείνη η ομάδα είχε μείνει ενωμένη και υπήρχε πρόβλεψη να αυξάνεται το μπάτζετ χρόνο με τον χρόνο, θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα, ακόμα και στην EuroLeague.

Όμως όπως είπα υπήρχαν οικονομικά προβλήματα και τα πράγματα άλλαξαν. Έτσι έπρεπε να επιλέξω και η Μπένετον Τρεβίζο, με έναν από τους καλύτερους GM που έχουν περάσει από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τον Μαουρίσιο Γκεραρντίνι, με τον Ντέιβιντ Μπλατ, ήταν για εμένα πολύ εύκολη επιλογή. Μου άρεσε αυτό το πρότζεκτ. Μου άρσε που είχαν τον Αντρέα Μπαρνιάνι που ήταν ακόμη πιο νέος από εμένα και την επόμενη σεζόν ήταν No1 στο NBA Draft. Είχαν τον Ντρου Νίκολας που ήταν αρκετές χρονιές πρώτος σκόρερ της EuroLeague τα χρόνια που ακολούθησαν και τον Ραμούνας Σισκάουσκας.

Είχα εξαιρετικά χρόνια εκεί, ήταν δύο υπέροχα χρόνια» ολοκλήρωσε ο Νίκος Ζήσης.

Δείτε παρακάτω όλη τη συνέντευξη