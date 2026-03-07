Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)

Μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις σε όλη τη σεζόν ως τώρα πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου (7/3) ο Άρης Betsson κι έτσι συνέτριψε το Μαρούσι Betsson με 102-76 για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων είχαν οι κιτρινόμαυροι, κορυφαίος εκ των οποίων ήταν ο Αμίν Νουά (23π., 4ιμπ.3ασ., 2κλ). Με 14/26 τρίποντα τελείωσαν το παιχνίδι οι παίκτες του Μίλιτσιτς, γεγονός που λέει πολλά για την εικόνα της αναμέτρησης.

Στους 27 βαθμούς με ρεκόρ 10-7 πλέον ο «Αυτοκράτορας» σε 17 παιχνίδια, που ελπίζει για την 4άδα. Στους 23 και την τελευταία θέση το Μαρούσι με ρεκόρ με 4-15, σε 19 ματς. Οι Αμαρουσιώτες παραμένουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση αλλά έχουν μπροστά τους ακόμη πέντε παιχνίδια για να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Οι φιλοξενούμενοι με 22 λάθη και 35 πόντους του Άρη να έχουν προέλθει από λάθη τους δεν μπορούσε να ελπίζει σε πολλά.

Οσον αφορά την εικόνα του ματς, ο Άρης ήταν καταιγιστικός στο ξεκίνημα και προηγήθηκε με 14-2 και 24-6, με το Μαρούσι να απαντά στη συνέχεια με επιμέρους 25-9 για να πλησιάσει σε 33-31. Αυτό ουσιαστικά ήταν και το μοναδικό σημείο της αναμέτρησης στην οποία η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν ανώτερη.

Η απάντηση του Άρη ήταν άμεση, κλείνοντας το ημίχρονο με προβάδισμα 6π. (49-43). Τα δύο επόμενα δεκάλεπτα μετατράπηκαν σε… πάρτι για την ομάδα του Μίλιτσιτς καθώς οι παίκτες του πρόσφεραν θέαμα είτε μέσα από ωραίες συνεργασίες είτε ατομικές ενέργειες, έχοντας μεγάλη ευστοχία. Έτσι κέρδισαν δικαίως το χειροκρότημα των οπαδών 4.000 οπαδών τους.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 49-43, 72-58, 102-76

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Άρης BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λόνγκ 11 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Τζόουνς 11 (2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5 ασίστ), Νουά 23 (4/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φόρεστερ 8 (3/4 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Χάρελ 10 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κουλμπόκα 11 (3/4 τρίποντα), Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 13 (3/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Τσαϊρέλης 2, Άντζουσιτς 7 (1/1 τρίποντο), Χατζηλάμπρου 2, Λέφας 2

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Πάπας 11 (3/8 τρίποντα, 3ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γουόκερ 8 (2/10 τρίποντα, 5 ασίστ, 5 λάθη), Κινγκ 2, Καλαϊτζάκης 12 (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Γουίλιαμς 11 (4/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Κουζέλογλου 9 (2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ντε Σόουζα 9 (4/5 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Γιαννόπουλος, Περάντες 6 (2/3 τρίποντα), Σαλάς 8 (2/2 τρίποντα).

Επιστροφή νίκης στο δεύτερο ημίχρονο για το Περιστέρι

Στο άλλο παιχνίδι που έγινε την ίδια ώρα το Περιστέρι Betsson επέστρεψε από το -11 στο οποίο βρέθηκε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου» και νίκησε τον Πανιώνιο Πανιώνιο με 82-74.