Ο Άρης Betsson Κ18 επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη (pics)

Η ομάδα Κ18 του Άρη Betsson πάτησε ξανά Ελλάδα, μετά την πολυήμερη ταλαιπωρία και τον εγκλωβισμό στο Άμπου Ντάμπι.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν βρεθεί στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να δώσουν το παρών σε σειρά αναμετρήσεων για το τουρνουά NextGen της Euroleague, όμως λόγω της επίθεσης του Ιράν δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν από τη χώρα αφού έκλεισε ο εναέριος χώρος.

Έτσι οι αθλητές και οι προπονητές παρέμειναν στο Άμπου Ντάμπι, με την ΚΑΕ να ενημερώνει συνεχώς για την κατάσταση επισημαίνοντας πως βρίσκονταν σε ασφαλές μέρος και περίμεναν το «οκ» για να μπορέσουν να αναχωρήσουν.

Κάτι τέτοιο συνέβη χθες (3/3) το βράδυ όταν πέταξαν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί μετέβησαν οδικώς στη Θεσσαλονίκη όπου τους περίμεναν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Δείτε εικόνες από την άφιξη του Άρη: