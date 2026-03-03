Ευχάριστα νέα ήρθαν νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (3/3) για την ομάδα U18 των κιτρινόμαυρων η οποία τις τελευταίες ημέρες παρέμενε εγκλωβισμένη στο ξενοδοχείο της στο Άμπου Ντάμπι, καθώς όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Άρης η αποστολή ταξιδεύει ήδη με προορισμό τη Θεσσαλονίκη!

Θυμίζουμε πως ο Άρης βρισκόταν στο Άμπου Ντάμπι με σκοπό τη συμμετοχή του στο τουρνουά Next Gen της Euroleague, ωστόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την αντίστοιχη ομάδα της Μονακό το παιχνίδι σταμάτησε λόγω βομβαρδισμών σε κοντινή απόσταση ως αποτέλεσμα της διαμάχης ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ-Ισραήλ.

Έκτοτε η αποστολή των κιτρινόμαυρων παρέμεινε στο ξενοδοχείο της ούσα σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και τη Euroleague προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή προκειμένου να μπορέσει να ταξιδέψει για την Ελλάδα, καθώς ο εναέριος χώρος ήταν κλειστός.

Αυτή η στιγμή βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) και σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει η αποστολή ταξιδεύει ήδη με πτήση τσάρτερ, αρχικά την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια θα γίνει γνωστό το πώς θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Παρακάτω η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης

«Αίσιο τέλος έχει η περιπέτεια της ομάδας Μπάσκετ Κ18 του ΑΡΗ, η οποία συμμετείχε στο NextGen Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι.

Η αποστολή της ομάδας αυτήν την ώρα ταξιδεύει με πτήση τσάρτερ για την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια θα γίνει γνωστό πώς θα ταξιδέψει από την Τουρκία στη Θεσσαλονίκη.

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν (Euroleague, υππυργείο Εξωτερικών, ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι) στο αίσιο τέλος της υπόθεσης και διασφάλισαν την ιδανική διαμονή της αποστολής στο Άμπου Ντάμπι τις τελευταίες μέρες.