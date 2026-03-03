ΚΑΕ Άρης Betsson: «Η Κ18 παραμένει σε ασφαλή κατάσταση στο Άμπου Ντάμπι» (pic)

Στο Άμπου Ντάμπι παραμένει ο Άρης Betsson κ18 η οποία είχε βρεθεί εκεί για να λάβει μέρος στο τουρνουά NextGen της Euroleague.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, ενημερώνοντας πως όλοι οι αθλητές είναι καλά και βρίσκονται σε ασφαλές μέρος, ενώ λίγο μετά ενημέρωσε πως «αναμένεται να ταξιδέψει σε λίγη ώρα με πτήση τσάρτερ για την Κωνσταντινούπολη και από εκεί να επιστρέψει στην Ελλάδα».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης Betsson:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 παραμένει στο Abu Dhabi, σε ασφαλή κατάσταση.

Ο ΑΡΗΣ βρίσκεται στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει, οι παίκτες και τα υπόλοιπα μέλη είναι ασφαλείς στα δωμάτιά τους, το γυμναστήριο και στις υπόλοιπες παροχές που υπάρχουν και περιμένουν τις εξελίξεις.

Οι επαφές με την Euroleague και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζονται αδιάλειπτα και άπαντες περιμένουν τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα. Οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν δώσει στη Euroleague τη λίστα με τους παίκτες και το σταφ και προετοιμάζονται για να ταξιδέψουν με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, όταν αυτή προκύψει.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson θα ενημερώσει επίσημα και άμεσα».

Αναμένεται να ταξιδέψει σε λίγη ώρα η Κ18

Μάλιστα, η ΚΑΕ ενημέρωσε εκ νέου για την κατάσταση αναφέροντας: «Η αποστολή της ομάδας Κ18 του ΑΡΗ Betsson αναμένεται να ταξιδέψει σε λίγη ώρα με πτήση τσάρτερ για την Κωνσταντινούπολη και από εκεί να επιστρέψει στην Ελλάδα. Θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση όταν η ομάδα μπει στο αεροπλάνο για την Πόλη».