Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Άρης: Η ομάδα U18 των κιτρινόμαυρων εξακολουθεί να παραμένει εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι, καθώς ο εναέριος χώρος εξακολουθεί να είναι κλειστός, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα ανοίξει.

Σύμφωνα πάντως με ενημέρωση τόσο του Αντώνη Γκάτζιου (υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ) όσο και του Νίκου Τζώρα (αρχηγός αποστολής) οι κιτρινόμαυροι είναι ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους, ενώ βρίσκονται πάντα σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και τη Euroleague προκειμένου να δουν πότε θα μπορέσουν να ταξιδέψουν για την Ελλάδα με ασφλάεια.

Άρης: Η ανάρτηση του Αντώνη Γκάτζιου

«Κατανοητό το πανελλήνιο ενδιαφέρον για την ομάδα Κ18 στο Αμπου Ντάμπι, ας έχουμε δύο πράγματα κατά νου.

Πρώτον, μιλάμε για παιδιά 17-18 χρονών και τις οικογένειές τους πίσω στην Ελλάδα (οπότε καλό είναι να αποφεύγονται μελοδραματικοί τίτλοι – clickbaits) και δεύτερον, ο μόνος εξουσιοδοτημένος για δηλώσεις, General Manager της Ακαδημίας, Νίκος Τζώρας, δεν είναι δυνατόν να μιλάει όλη την ημέρα στα Media, τρέχει και δε φτάνει εκεί κάτω.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη για την επιστροφή στην Ελλάδα. Μόλις υπάρξει, θα επικοινωνηθεί άμεσα και επίσημα από τον Άρη. Η αποστολή είναι ασφαλής και γίνονται συνεχείς διαβουλεύσεις, μιλάμε για εμπόλεμη κατάσταση, δεν υπάρχουν τσιτάτα τύπου «κόψτε το λαιμό σας στον σύλλογο και φέρτε τους πίσω», μακάρι να εξαρτιόταν από τον σύλλογο. Υπάρχουν και παίκτες – προπονητές Ευρωλίγκας όπως και τόσος κόσμος, εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι, το Αμπου Ντάμπι και όχι μόνο.

Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά.

Τζώρας: «Τα παιδιά νιώθουν ασφαλή»

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση. Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, οι επιθέσεις συνεχίζονται καθώς ακούμε τους δυνατούς κρότους και παραμένουμε στο ξενοδοχείο. Νιώθουμε ασφαλείς και περιμένουμε νεότερα από την ελληνική Κυβέρνηση όπως και από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Από την πρώτη στιγμή, κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των παιδιών. Νιώθουμε ασφαλείς και είμαστε καλά ψυχολογικά. Στην αποστολή υπάρχουν και γονείς αθλητών», δήλωσε ο αρχηγός αποστολής της ελληνικής ομάδας, Νίκος Τζώρας, και αναφέρθηκε στις καταστάσεις που βίωσε ο ίδιος, οι αθλητές αλλά και οι γονείς αυτών.

«Χθες, στη διάρκεια του αγώνα με τη Μονακό χτύπησε το αντίστοιχο 112 και άμεσα κατευθυνθήκαμε στον υπόγειο χώρο του γηπέδου. Μετά από ένα σημείο επιστρέψαμε στο παρκέ αλλά στο ημίχρονο του αγώνα αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του. Εκ τότε είμαστε στο ξενοδοχείο στο οποίο έχουν καταλύσει όλες οι ομάδες. Βρισκόμαστε σε επαφή και με την Ευρωλίγκα η οποία έχει τα επιπλέον έξοδα διαμονής των αποστολών και μας ενημέρωσαν ότι μόλις ανοίξει ο εναέριος χώρος, θα προγραμματιστεί πτήση τσάρτερ για να αποχωρήσουμε άμεσα από το Άμπου Ντάμπι. Κανονικά επρόκειτο να φύγουμε τα ξημερώματα της Δευτέρας αλλά η πτήση ακυρώθηκε, δεν θα γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα ανοίξει ο εναέριος χώρος για να προγραμματιστεί η πτήση. Πιθανόν να είναι και αύριο κλειστός», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ανάρτηση – ντοκουμέντο του Sprinter Press (σελίδα ποου ασχολείται με την γεωπολιτική και τους πολέμους) με πάνω από 774.000 ακόλουθους στο X αναφέρεται στις στιγμές αγωνίας των παιδιών του Άρη:

«Η ομάδα μπάσκετ U-18 του Άρη αναγκάστηκε να διακόψει το παιχνίδι της στο Άμπου Ντάμπι λόγω της σύγκρουσης στην περιοχή.

Ο σύλλογος συμμετέχει στο τουρνουά Next Gen Euroleague που διοργανώνεται στο Άμπου Ντάμπι και έπαιζε εναντίον της Μονακό όταν ήχησαν οι σειρήνες εν μέσω της ιρανικής αντίδρασης στις αμερικανικές επιθέσεις.

Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά στη δεύτερη περίοδο και ακυρώθηκε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Επιπλέον, ο σύλλογος επικοινώνησε με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο απάντησε ότι θα υπάρξει πτήση τσάρτερ για τους Έλληνες που ζουν στα Εμιράτα «εάν ζητηθεί», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.