Πανιώνιος – Μπεσίκτας 74-114: Ολοκλήρωσε τα παιχνίδια του στο EuroCup με βαριά ήττα…

Ο Πανιώνιος είπε «αντίο» για φέτος στις υποχρεώσεις του στο EuroCup με βαριά ήττα 114-74 από τη Μπεσίκτας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.
Με «βαριά» εντός έδρας ήττα ολοκλήρωσε ο Πανιώνιος το φετινό του ταξίδι στο EuroCup. Οι «κυανέρυθροι» συνετρίβησαν με 74-114 από την Μπεσίκτας, για την 18η αγωνιστική του Β΄ ομίλου και τελειώνουν την κανονική περίοδο της διοργάνωσης με ρεκόρ 3 νίκες και 15 ήττες.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Τούρκων, που εκμεταλλεύτηκαν την αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια (19/28 τρίποντα) και κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα με 33 ασίστ για 13 λάθη.
Μόνο ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης (12 πόντοι, 5 ασίστ) και ο Νέιτ Γουάτσον (19 πόντοι, 6 ασίστ) ξεχώρισαν από τους γηπεδούχους, που αποχαιρέτησαν την Ευρώπη με ρεκόρ 3-15.
Η Μπεσίκτας ολοκλήρωσε με ρεκόρ 13-5 και από τη δεύτερη θέση προκρίθηκε στα πλέι οφ.
Τα δεκάλεπτα: 26-31, 37-59, 52-83, 74-114
Οι διαιτητές: Ρόσι, Μανουέλ, Γιούρας
Οι συνθέσεις:
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 19, Λέμον 5 (1), Τέιλορ 10 (1), Τσαλμπούρης, Οικονομόπουλος, Λούις 5 (1), Γκόντικας, Κρούζερ 8, Πατρίκης 8 (1), Νικολαΐδης 12 (2), Γκίκας 7 (1).
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Αλιμπίγεβιτς): Μάθιους 5, Ντότσον 10, Καμαγκάτε 10, Σανλί 5 (1), Ουγκουρλού 2, Αρσλάν 11 (3), Μόργκαν 14 (3), Λεμάρ 7 (1), Άντονι Μπράουν 15 (3), Τόμας 12 (3), Βίτο Μπράουν 15 (5), Ζίζιτς 8.
