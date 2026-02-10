sports betsson
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι (;) συμπτωματική

Πανιώνιος – Μπεσίκτας 74-114: Ολοκλήρωσε τα παιχνίδια του στο EuroCup με βαριά ήττα…
Μπάσκετ 10 Φεβρουαρίου 2026, 22:48

Πανιώνιος – Μπεσίκτας 74-114: Ολοκλήρωσε τα παιχνίδια του στο EuroCup με βαριά ήττα…

Ο Πανιώνιος είπε «αντίο» για φέτος στις υποχρεώσεις του στο EuroCup με βαριά ήττα 114-74 από τη Μπεσίκτας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.

Με «βαριά» εντός έδρας ήττα ολοκλήρωσε ο Πανιώνιος το φετινό του ταξίδι στο EuroCup. Οι «κυανέρυθροι» συνετρίβησαν με 74-114 από την Μπεσίκτας, για την 18η αγωνιστική του Β΄ ομίλου και τελειώνουν την κανονική περίοδο της διοργάνωσης με ρεκόρ 3 νίκες και 15 ήττες.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Τούρκων, που εκμεταλλεύτηκαν την αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια (19/28 τρίποντα) και κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα με 33 ασίστ για 13 λάθη.

Μόνο ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης (12 πόντοι, 5 ασίστ) και ο Νέιτ Γουάτσον (19 πόντοι, 6 ασίστ) ξεχώρισαν από τους γηπεδούχους, που αποχαιρέτησαν την Ευρώπη με ρεκόρ 3-15.

Η Μπεσίκτας ολοκλήρωσε με ρεκόρ 13-5 και από τη δεύτερη θέση προκρίθηκε στα πλέι οφ.

Τα δεκάλεπτα: 26-31, 37-59, 52-83, 74-114

Οι διαιτητές: Ρόσι, Μανουέλ, Γιούρας

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 19, Λέμον 5 (1), Τέιλορ 10 (1), Τσαλμπούρης, Οικονομόπουλος, Λούις 5 (1), Γκόντικας, Κρούζερ 8, Πατρίκης 8 (1), Νικολαΐδης 12 (2), Γκίκας 7 (1).

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Αλιμπίγεβιτς): Μάθιους 5, Ντότσον 10, Καμαγκάτε 10, Σανλί 5 (1), Ουγκουρλού 2, Αρσλάν 11 (3), Μόργκαν 14 (3), Λεμάρ 7 (1), Άντονι Μπράουν 15 (3), Τόμας 12 (3), Βίτο Μπράουν 15 (5), Ζίζιτς 8.

MSCI: Αμετάβλητος ο δείκτης – Οκτώ ελληνικές μετοχές παραμένουν

MSCI: Αμετάβλητος ο δείκτης – Οκτώ ελληνικές μετοχές παραμένουν

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Στο πλευρό του Ρονάλντο, ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σχετικά με το διαμάχη που έχει διοίκηση του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF).

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»
Μπάσκετ 10.02.26

«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»

«Οι υπερβολικές απαιτήσεις του Λάιλς για την ανανέωση συμβολαίου, σε συνδυασμό με τις προτάσεις που έχει από Ευρωλίγκα και NBA Χεζόνια, περιπλέκουν τα πράγματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι καινοτομίες του Λανουά που (φέτος) έγιναν ρουτίνα
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Οι καινοτομίες του Λανουά που (φέτος) έγιναν ρουτίνα

Μια καραμέλα που έχει λιώσει. Η ΚΕΔ του Στεφάν Λανουά, δεν φαίνεται να αξιολογεί τα δεδομένα από τις προπονήσεις, τις απαντήσεις στα γρήγορα τεστ, την παρουσία του στα γήπεδα, την αυτό-αξιολόγηση…

Βάιος Μπαλάφας
Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων

Όχι μόνο επιμένει στην επιχείρηση εκφοβισμού, περί «νομικών συνεπειών» κατά δημοσιογράφου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, αλλά φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «κύκλωμα» σε «διάφορα Μέσα» με στόχο την «αποσταθεροποίηση». Ανάλογη επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις και από Βορίδη κατά κεντρικών στελεχών της Νέας Αριστεράς.

Σύνταξη
Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό
Κόσμος 10.02.26

Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό έγραψε τα απομνημονεύματά της σχετικά με την συγκλονιστική δίκη και το σοκ που έζησε μαθαίνοντας πως ο σύζυγός της ωθούσε άτομα να την κακοποιούν σεξουαλικά.

Σύνταξη
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
«Barbara Rose» 10.02.26

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Κατάρ: Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ – Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
Δορυφορικές εικόνες 10.02.26

Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ - Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές

Πύραυλοι Patriot έχουν τοποθετηθεί σε κινητές πλατφόρμες και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης, στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, μεταδίδει το Reuters. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Σύγκρουση δύο κόσμων στην Ευρώπη – Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
Λεπτές ισορροπίες 10.02.26

Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων στην Ευρώπη - Οι Βρυξέλλες, η Ισπανία και η Ελλάδα

Η Ισπανία έβαλα «φωτιά» στην Ευρώπη με την απόφαση να προχωρήσει σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες. Η κίνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίστηκε με αποδοκιμασία στις Βρυξέλλες ενώ στην Αθήνα η μετανάστευση δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία

Στην αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο από το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη
Ομορφιά και σκάνδαλο 10.02.26

Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη

Στα 16 της χρόνια ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο και η πιο ωραία γυναίκα στις ΗΠΑ. Προτού κλείσει τα 22 της, η Έβελιν Νέσμπιτ είχε μεταμορφωθεί στην «πέτρα του σκανδάλου» στη δίκη του αιώνα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
Βουλγαρικό «Tween Peaks» 10.02.26

Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;

Οι θάνατοι των έξι ανδρών σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες φαίνεται ότι συνδέονται. Όλοι έφεραν σφαίρες στο κεφάλι. Αλλά όσο οι αρχές καθυστερούν να διελευκάνουν την υπόθεση, οι θεωρίες φουντώνουν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι
Κόσμος 10.02.26

Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τις ταυτότητες έξι ανδρών που επισημάνθηκαν από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μέισι και τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Χάνα ως πιθανοί συνωμότες του Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
