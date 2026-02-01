Μαρούσι – Πανιώνιος 97-105: Τεράστιο «διπλό» παραμονής για τον Ιστορικό
O Πανιώνιος με επιθετικό ρεσιτάλ πέρασε από την έδρα του Αμαρουσίου επικρατώντας με 105-97 στη ματσάρα της παραμονής στη Stoiximan GBL.
Μία ιδιαίτερα σημαντική νίκη, που πιθανότατα θ’ αποδειχθεί καταλυτική για την παραμονή στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ, πέτυχε σήμερα (1/2) ο Πανιώνιος, καθώς για την 17η αγωνιστική της GBL επικράτησε με 105-97 εκτός έδρας του Αμαρουσίου.
Επί 40 λεπτά η μάχη στο Κλειστό του Αγίου Θωμά ήταν επική, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης στο τέλος να δείχνει χαρακτήρα, να βρίσκει λύσεις και να παίρνει μια τεράστιας σημασίας νίκη. Με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκε στο 4-12, την ώρα που το Μαρούσι έμεινε στον πάτο της βαθμολογίας με ρεκόρ 3-13.
Ο Πανιώνιος είχε σε απίθανη ημέρα τον Τόμασον
Κορυφαίος για τους «κυανέρυθρους» ήταν ο Τζο Τόμασον με 25 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, ενώ ο Μπράντον Τέιλορ, τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους και οκτώ ασίστ και ο Τζέρι Κρούζερ πέτυχε 19 πόντους και «μάζεψε» εννέα ριμπάουντ. Από τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Τζορτζ Πάπας και Τζόρνταν Κινγκ με 21 πόντους έκαστος.
Διαιτητές: Καρπάνος, Χριστινάκης, Μπακάλης
Δεκάλεπτα: 29-26, 47-48, 76-76, 97-105
