Το βίντεο της χρονιάς έφτιαξε ο Πανιώνιος και δείχνει τον δρόμο σε ομάδες, αθλητές και γονείς (vid)

Με τίτλο «Τα όνειρα ανήκουν στα παιδιά», η Ακαδημία του Πανιωνίου δημιούργησε ίσως το βίντεο της χρονιάς στο ποδόσφαιρο και τον ελληνικό αθλητισμό. Μέσα σε ένα μόλις δίλεπτο, οι «κυανέρυθροι» δείχνουν με ένα υπέροχο τρόπο το πώς πρέπει να παίζεται το παιχνίδι, τη νοοτροπία που πρέπει να έχουν όσοι εμπλέκονται με τα σπορ και κυρίως, το πώς οι γονείς πρέπει να στέκονται δίπλα στα παιδιά τους, όταν αυτά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον αθλητισμό.

Το βίντεο χωρίζεται σε δύο μέρη και στο πρώτο πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός, Αντώνης Κρόμπας που είναι και γνωστός οπαδός της ομάδας. Υποδύεται τον γνωστό «ξερόλα» γονιό ο οποίος έχει άποψη για τους πάντες και τα πάντα μέσα στο γήπεδο, φωνάζοντας συνεχώς και δίνοντας οδηγίες στο παιδί του. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, οι «κυανέρυθροι» δείχνουν το πως… δεν πρέπει να είναι οι γονείς. Στο δεύτερο μισό, πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές των ακαδημιών του συλλόγου, παιδιά διαφόρων ηλικιών τα οποία παίρνουν το λόγο και ζητούν όλα όσα θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, αλλά ειδικά στη χώρα μας, είναι συνήθως η εξαίρεση…

Το μήνυμα των παιδιών του Πανιωνίου:

«Το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι παιχνίδι, είναι οι φίλοι μας, οι στιγμές μας που θα θυμόμαστε για πάντα. Εμείς εδώ στην Ακαδημία του Πανιωνίου, μαθαίνουμε να παίζουμε με σεβασμό. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν έχθρες και αντιπαλότητες. Όλοι είμαστε παιδιά που αγαπάμε το παιχνίδι και θέλουμε να βελτιωνόμαστε διασκεδάζοντας.

Οι φωνές από την εξέδρα δεν μας βοηθάνε. Όταν οι γονείς γίνονται προπονητές ή διαιτητές μας αγχώνουν. Μας πιέζουν και δεν μας αφήνουν να χαρούμε το παιχνίδι. Δεν θέλουμε υποδείξεις και διαμαρτυρίες. Θέλουμε χειροκρότημα και ενθάρρυνση. Αφήστε μας να παίξουμε και τους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους. Μην προσπαθείτε να ζήσετε τη ζωή μας. Σας θέλουμε δίπλα μας αλλά με τον σωστό τρόπο. Ας δώσουμε το παράδειγμα γιατί ο αθλητισμός είναι γιορτή».