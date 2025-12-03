Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ 4-1: Πήρε τη νίκη η ομάδα της Νέας Σμύρνης

Ο Πανιώνιος επικράτησε με 4-1 του Ολυμπιακού Β’ στη Νέα Σμύρνη με δύο πέναλτι σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 10η αγωνιστική της Super League 2. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Τουφάκη στο 44′, απάντησε με δύο γκολ ο Κολοβός στο 47ο και το 58 λεπτό, κάνοντας το 2-1 για τους «κυανέρυθρους».

Ο Παπαγεωργίου με το δεύτερο πέναλτι έκανε το 3-1 στο 85′ και ο Κρητικός έκανε το 4-1 στο 87ο λεπτό για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Ο Ολυμπιακός Β’ μπήκε με ορμή στο ματς με τον Πανιώνιο και με την πίεση ψηλά, κατάφερε να κλέψει μπάλες και να δημιουργήσει συνθήκες μπροστά στην εστία του Γιαννακόπουλου. Η πρώτη φάση στο ματς ήταν για τον Ολυμπιακό με τον Πνευμονίδη να σουτάρει στο 4ο λεπτό και τον Γιαννάκοπουλο να απομακρύνει.

Στο 19ο λεπτό ο Λιατσικούρας έβγαλε μια πολύ καλή κάθετη μπαλιά για τον Μπιλάλ, ο Γιαννακόπουλος πρόλαβε και απομάκρυνε τη μπάλα σε πλάγιο με τα πόδια. Στη συνέχεια ο Μόρσεϊ σούταρε δύο φορές, μία στο 21ο και μία στο 26ο λεπτό της συνάντησης η μπάλα πέρασε αρκετά έξω από τα δοκάρια του Έξαρχου.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την ανωτερότητά του, με τον Τουφάκη να ανοίγει το σκορ στο 44ο λεπτό, κάνοντας το 1-0 για τους Πειραιώτες.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Πανιώνιο να κερδίζει πέναλτι μετά από σέντρα του Μπελμόντ με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Ζουγλή. Ο Κολοβός ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε σε 1-1 για τον Πανιώνιο στο 47o λεπτό.

Στο 58ο λεπτό ο Γιακόβλεβ βγήκε από τα δεξιά, σέντραρε και ο Κολοβός έκανε το 2-1 για τον Πανιώνιο, ο οποίος ανέτρεψε το σκορ. Στο 85ο λεπτό ο Παπαγεωργίου ανέλαβε να εκτελέσει το δεύτερο πέναλτι του Πανιωνίου, το οποίο και έβαλε, κάνοντας το 3-1, για να κάνει το τελικό 4-1 ο Κρητικός με γκολ στο 87ο λεπτό της συνάντησης.

Η επόμενη αγωνιστική

Athens Kallithea – Χανιά

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’

Πανιώνιος – Μαρκό

Αιγάλεω – Ηλιούπολη

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου

Η βαθμολογία